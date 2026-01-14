Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έρευνα: Εξέταση αίματος προβλέπει τη νόσο του Crohn πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Ο αιματολογικός έλεγχος μετρά την ανοσολογική απόκριση ενός ατόμου στη φλαγκελίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα βακτήρια του εντέρου.

Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να προβλέψει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, σύμφωνα με νέα έρευνα, που ανοίγει τον δρόμο για την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και ενδεχομένως και την πρόληψη.

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα που προκαλεί επίμονα συμπτώματα, πόνο και κόπωση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής. Η συχνότητά της στα παιδιά έχει διπλασιαστεί από το 1995 και τα ποσοστά συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο αιματολογικός έλεγχος μετρά την ανοσολογική απόκριση ενός ατόμου στη φλαγκελίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα βακτήρια του εντέρου. Αυτή η αντίδραση είναι αυξημένη σε άτομα πολύ πριν αναπτύξουν τη νόσο του Crohn, όπως διαπιστώθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, με επικεφαλής τον Δρ. Κεν Κροϊτόρου, κλινικό επιστήμονα στο Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute του καναδικού υγειονομικού συστήματος Sinai Health.

Τα ευρήματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Clinical Gastroenterology and Hepatology», αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των βακτηρίων του εντέρου και των αντιδράσεων του ανοσοποιητικού συστήματος ως ένα κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη της νόσου του Crohn.

Όπως σημειώνεται, η παρουσία αντισωμάτων φλαγκελίνης πολύ πριν εμφανιστούν οποιαδήποτε συμπτώματα της νόσου υποδηλώνει ότι αυτή η ανοσολογική αντίδραση μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση της εμφάνισης της νόσου και όχι να είναι συνέπεια αυτής.

Η καλύτερη κατανόηση αυτής της πρώιμης διαδικασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις για την πρόγνωση, πρόληψη και θεραπεία της νόσου.

Η έρευνα είναι μέρος του έργου «Genetic, Environmental and Microbial Project» (GEM), μιας παγκόσμιας ομάδας πάνω από 5.000 υγιών συγγενών πρώτου βαθμού ατόμων με νόσο του Crohn, με επικεφαλής τον Δρ. Κροϊτόρου.

Από το 2008, το πρόγραμμα έχει συλλέξει γενετικά, βιολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η νόσος.

