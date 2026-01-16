Προβλήματα στο Χ: Αναφορές για εκτεταμένη πτώση της πλατφόρμας

Προβλήματα πρόσβασης φαίνεται να αντιμετωπίζει το Χ (πρώην Twitter), με πολλούς χρήστες να αναφέρουν αδυναμία σύνδεσης και φόρτωσης περιεχομένου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα καταγραφής τεχνικών προβλημάτων downdetector.gr, η οποία συλλέγει αναφορές χρηστών για διακοπές σε διαδικτυακές υπηρεσίες, καταγράφεται αυξημένος αριθμός δηλώσεων για δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο γενικευμένης διακοπής λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την εταιρεία.