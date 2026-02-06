Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πακιστάν: Έκρηξη σε σιιτικό τζαμί - Στους 31 οι νεκροί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

@duabelas05

Η επίθεση από καμικάζι έγινε σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 169.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 169 τραυματίσθηκαν από την επίθεση καμικάζι σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη αυξήθηκε. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι. Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έχει αυξηθεί σε 169», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ισλαμαμπάντ Ιρφάν Μεμόν.

 

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί «Khadija Tul Kubra» στην περιοχή Ταρλάι Καλάν στα νοτιοανατολικά, κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΤζαμίΠΑΚΙΣΤΑΝΝΕΚΡΟΙΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα