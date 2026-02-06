Πακιστάν: Έκρηξη σε σιιτικό τζαμί - Στους 31 οι νεκροί

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 169 τραυματίσθηκαν από την επίθεση καμικάζι σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.
«Ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη αυξήθηκε. Συνολικά έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι. Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έχει αυξηθεί σε 169», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ισλαμαμπάντ Ιρφάν Μεμόν.
BREAKING NEWS 🚨 ->— Universalbrief (@Universalbrief) February 6, 2026
A devastating suicide bombing ripped through the Shia Khadija Tul Kubra mosque in the Tarlai area of Islamabad, Pakistan, today during Friday prayers, killing at least 30–31 people and injuring well over 90–169 others as the crowd was leaving the service,… pic.twitter.com/8cDcEHt8NA
Η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί «Khadija Tul Kubra» στην περιοχή Ταρλάι Καλάν στα νοτιοανατολικά, κατά τη διάρκεια της προσευχής.
This tragic bombing at a Shia mosque in Islamabad's Tarlai Kalan area, claiming 24 lives during Friday prayers, underscores the persistent threat of sectarian violence in Pakistan despite ongoing security efforts. pic.twitter.com/rsBvhDIPGS— E d d (@duabelas05) February 6, 2026
