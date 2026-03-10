«Κεντρική τράπεζα» κατεχομένων: Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση σε ξένο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση σε χαρτονομίσματα ξένου νομίσματος αναφέρει η «κεντρική τράπεζα» το ψευδοκράτους μετά από δημοσιεύματα ότι η ροή μετρητών σε ξένα νομίσματα προς τράπεζες και ανταλλακτήρια συναλλάγματος έχει σταματήσει.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση με στοιχεία αναφέρεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 9 Μαρτίου καταβλήθηκαν στις τράπεζες στα κατεχόμενα 32.998.490 ευρώ, 28.817.308 δολάρια και 43.693.765 στερλίνες, ενώ εισπράχθηκαν από τις τράπεζες 10.386.770 ευρώ, 4.011.737 δολάρια και 21.459.475 λίρες στερλίνες.

Προστίθεται ότι ενώ τα μετρητά που διοχετεύονται στην αγορά μέσω τραπεζών στο πλαίσιο οικονομικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιστρέψουν σε μεγάλο βαθμό στην «κεντρική τράπεζα» μέσω του τραπεζικού συστήματος, ένα σημαντικό μέρος των μετρητών που διοχετεύθηκαν πρόσφατα στην αγορά έχει εγκαταλείψει το σύστημα.

Η «κεντρική τράπεζα» παραπέμπει στον «νόμο περί συναλλάγματος», οι πολίτες μπορούν να έχουν μαζί τους μέγιστο ποσό 10.000 ευρώ ή το ισόποσο σε μετρητά κατά την αναχώρησή τους από το ψευδοκράτος και ότι αποτελεί έγκλημα η εξαγωγή ποσών που υπερβαίνουν αυτό το όριο μέσω τραπεζών που λειτουργούν στα κατεχόμενα. Αυτό έγινε στο πλαίσιο αποτροπής διακίνησης χρημάτων που σχετίζεται με καζίνο και κρυπτονομίσματα.

Στις καθημερινές συναλλαγές, προστίθεται, δεν υπάρχει περιορισμός αλλά η διεξαγωγή συναλλαγών μέσω λογαριασμών θα μειώσει τόσο τους κινδύνους μεταφοράς μετρητών όσο και το λειτουργικό βάρος για τις τράπεζες.

Πηγή: ΚΥΠΕ