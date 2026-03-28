Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στην ESA

Τις ευκαιρίες που προκύπτουν για το οικοσύστημα Διαστήματος της Ελλάδας από το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» και την ένταξη του Αδριανού Γολέμη ως πρώτου Έλληνα σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα εκπροσωπείται σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του ESA, με τον Αδριανό Γολέμη να ξεκινά την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στον τομέα της διαστημικής έρευνας και τεχνολογίας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς διαστημικές αποστολές.

Η εκπαίδευση, η οποία θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική ένταξη σε διαστημικές αποστολές και περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Η εκπαίδευση του πρώτου Έλληνα αστροναύτη δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική διάκριση του Αδριανού, αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο της νέας εποχής για τη χώρα μας στο Διάστημα. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει, να συμμετέχει και να πρωταγωνιστεί σε ένα πεδίο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε μακρινό. Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη απόδειξη από το ότι πλέον ένας Έλληνας θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Διάστημα. Η εθνική μας παρουσία στο Διάστημα δεν είναι αποσπασματική. Εντάσσεται σε μια συνεκτική στρατηγική που ήδη υλοποιείται: από την αύξηση της συμμετοχής μας στα ερευνητικά προγράμματα του ESA έως το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», με τις πρώτες εκτοξεύσεις να είναι ήδη πραγματικότητα.

Ο Αδριανός

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που, με συστηματική εργασία από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετατρέπεται η επιτυχία μου στην τελευταία επιλογή αστροναυτών της ESA από ατομική σε εθνική και μεταφράζεται σε μια ευκαιρία για τη χώρα μας. Αποτελεί τιμή να βοηθήσω την Ελλάδα να εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στο πεδίο των αστροναυτών.

»Το να βρεθώ στο Διάστημα αποτελεί ένα παιδικό όνειρο και είμαι χαρούμενος που προχωράμε με το σωστό για τη χώρα μας πλαίσιο: Η ένταξή μου στην εκπαίδευση αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) διευρύνει το παράθυρο συμμετοχής ελληνικών εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων στα ανταποδοτικά προγράμματα του Οργανισμού, συμπληρώνοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Έχοντας ήδη εργαστεί για 8 χρόνια στον τομέα αυτόν, είχα την ευκαιρία να βιώσω σε άλλες χώρες τα σημαντικά οικονομικά, επιστημονικά, γεωπολιτικά και εκπαιδευτικά οφέλη που προκύπτουν και με χαροποιεί ιδιαίτερα που η Ελλάδα προχωρά προς αυτά και επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην ανθρώπινη και ρομποτική εξερεύνηση του Διαστήματος.

»Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η χώρα μας διαθέτει ώριμο οικοσύστημα που μπορεί να συνεισφέρει και να επωφεληθεί από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η εκπαίδευση αστροναυτών μας προσδίδει επίσης ετοιμότητα σε περίπτωση που η Ελλάδα συμμετάσχει, σε συνεργασία με την Ευρώπη και την Αμερική, σε αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), αναπτύσσοντας εγχώρια έρευνα και τεχνολογία για το Διάστημα, με στόχο τη μελλοντική εφαρμογή τους για τη βελτίωση της ζωής μας στη Γη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου για την υποστήριξή τους, όπως και κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που εργάστηκαν για την είσοδο της χώρας μας στο πρόγραμμα αστροναυτών».

Ο Αδριανός Γολέμης μεγάλωσε στη Λάρισα, σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολούθησε το διεπιστημονικό Master για τις Επιστήμες Διαστήματος στο International Space University (ISU) στη Γαλλία.