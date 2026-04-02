Η Logicom Solutions - Αργυρό βραβείο στα Boussias Cyber Security Awards 2026 για τις υπηρεσίες HAWK360°

Το HAWK360° αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και ενοποιημένο πλαίσιο διαχειριζόμενων υπηρεσιών ασφαλείας, που προσφέρει ισχυρή προστασία από κυβερνοαπειλές σε οργανισμούς κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας. Το πλαίσιο, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση στις διαχειριζόμενες υπηρεσίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα της κυβερνοασφάλειας, από τη σωστή διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια (NIS2, DORA, ISO27001) μέχρι τη συνεχή παρακολούθηση απειλών, τις δοκιμές ασφάλειας, την εκπαίδευση προσωπικού και την ανάλυση επιθέσεων. Η λύση υποστηρίζεται από κορυφαίες τεχνολογίες όπως Google SecOps και Cisco XDR, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ανίχνευσης και απόκρισης σε απειλές.

«Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε enterprise-grade, intelligence-driven υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, προστατεύοντας κρίσιμους οργανισμούς σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα», δήλωσε ο Κυριάκος Αποστολίδης, General Manager της ICT Logicom Solutions. «Το HAWK360° δεν είναι απλώς μια υπηρεσία – είναι ένας δυναμικός μηχανισμός προστασίας που εξελίσσεται διαρκώς, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες απειλές και προσφέροντας ανθεκτικότητα, συμμόρφωση και βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας.»

Με ολοκληρωμένες end-to-end δυνατότητες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, των υποδομών, των επιχειρησιακών εφαρμογών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Logicom Solutions υποστηρίζει οργανισμούς κάθε μεγέθους και κλάδου στον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια των δραστηριοτήτων τους. Με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και αφοσίωση στην αριστεία, η εταιρεία παρέχει αξιόπιστες λύσεις και συνεχή υποστήριξη σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

