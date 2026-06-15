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Ιωάννινα: Τραγωδία στην Κόνιτσα - Κάηκαν μέσα σε κοντέινερ 4 ηλικιωμένα αδέλφια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα

 Τραγικό θάνατο στην Κόνιτσα βρήκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, όταν το κοντέινερ όπου διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες στις 6 τα ξημερώματα.

   Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

   Πρόκειται για τέσσερα αδέλφια, 3 γυναίκες και έναν άνδρα, ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Το κοντέινερ ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σύμφωνα με πληροφορίες, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η Κοινωνική Πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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