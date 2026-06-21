Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στη σκηνή - Η έκπληξη της Ράντου (βίντεο)

Σε εορταστικό και ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων, το βράδυ της εμφάνισής του, λίγες ώρες πριν ο γνωστός ερμηνευτής συμπληρώσει τα 76 του χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τον καλλιτέχνη και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μπροστά στο κοινό που είχε κατακλύσει το θέατρο.

Οι θεατές αντέδρασαν με θερμό χειροκρότημα και συμμετείχαν στη μικρή έκπληξη, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια αυθόρμητη γιορτή με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων ήταν γεμάτη συγκίνηση, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να μοιράζεται ακόμη μία ξεχωριστή εμφάνιση με το κοινό του, μέσα από τραγούδια, επευφημίες και έντονη ανταπόκριση.

Μετά από δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, ο δημοφιλής ερμηνευτής εξακολουθεί να προσελκύει πλήθος θεατών στις συναυλίες του, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό του.