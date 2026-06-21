«Καθοριστικές» οι επόμενες εβδομάδες για το Κυπριακό - Ο Γκουτέρες έχει σχέδιο για να σπάσει το αδιέξοδο, λέει η κυβέρνηση

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει σχέδιο και πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο και να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού, δήλωσε την Κυριακή ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και ότι τώρα είναι η ώρα της ενότητας λαού και ηγεσίας.

Σε επιμνημόσυνο λόγο στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της Χούλου, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι o Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης «από την πρώτη στιγμή της εκλογής του ξεκίνησε μια διεθνή εκστρατεία και μια προσπάθεια να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού».

Να ενεργοποιηθεί ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών σε μια νέα πρωτοβουλία, πρόσθεσε, «έτσι ώστε να σπάσει το παρατεταμένο αδιέξοδο και να επιτευχθεί η πολυπόθητη επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου «ξεκίνησε μια μαραθώνια προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία αυτή, ώστε αφενός να υπάρχουν κίνητρα και οφέλη στην Τουρκία για να συναινέσει να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού από εκεί που έχουν διακοπεί και να εξευρεθεί λύση και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα στη διαδικασία των συνομιλιών με στόχο να διασφαλιστεί πως η λύση θα είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της Ένωσης».

Σήμερα, επίσημανε ο κ. Παπαδόπουλος, «μετά από τις άοκνες, ειλικρινείς και με πραγματική πολιτική βούληση προσπάθειες της πλευράς μας, πάρα τις δυσκολίες που συνάντησε και συναντά ακόμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λόγω των τουρκικών αξιώσεων για λύση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, είμαστε εν μέσω μιας νέας δυναμικής προσπάθειας του ΓΓ του ΟΗΕ και της προσωπικής του απεσταλμένης για να συγκληθεί νέα διευρυμένη διάσκεψη εντός του καλοκαιριού που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλίων για συνολική, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού».

Ο ΓΓ, σημείωσε, «έχει σχέδιο και πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο και να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχει ο Αντόνιο Γκουτέρες στην προσπάθεια του».

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες καθώς οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την πορεία της εθνικής μας υπόθεσης . Διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε διαφορά επίπεδα, τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υποβοηθά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα σε πλήρη συντονισμό μαζί του», είπε.

Για αυτό, τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, «τώρα είναι η ώρα της ενότητας. Της ενότητας λαού και ηγεσίας. Της ενότητας αναμεσα στην πολιτική ηγεσία. Της ενότητας για να πέτυχουμε, σε πρώτο στάδιο, την επανέναρξη των συνομιλιών και ακολούθως την απελευθέρωσης και επανένωσης της χώρας μας με λύση, βασισμένη στις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές και αξίες της ΕΕ».

Λύση, ανέφερε, «με την οποία θα μπορεί το κράτος να λειτουργεί ομαλά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Λύση που θα είναι βιώσιμη και θα απαλλάσσει την Κύπρο από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων».

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στους ήρωες της Χούλου Κυριάκο Κωνσταντίνο Θεοδώρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 17 ετών το 1964, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Λοζάν, στην Πάφο, Χριστόδουλο Θεοφάνη Αργυρού ο οποίος σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας στις 9 Αυγούστου το 1964, Μιλτιάδη Γεωργίου Μιλτιάδους οποίος ήταν αγνοούμενος από τις 15 Οκτωβρίου 1964 και τα οστά του ανευρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν το 2014, Ανδρέα Σπύρου Έλληνα ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 16 Ιουνίου 1974 στη Λεμεσό όπο υπηρετούσε ως εφεδρικός ειδικός αστυνομικός, Γεώργιο Χριστοφή Ηροδότου που έπεσε, υπερασπιζόμενος τη δημοκρατική νομιμότητα και τη συνταγματική τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Ιουλίου 1974 και τον Σωκράτη Χριστοδούλου Σπύρου ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στα πεδία της μάχης στις 20 Ιουλίου 1974 και του οποίου η τύχη επίσης αγνοείτω μέχρι πρότινος.

«Οι άνθρωποι που τιμάμε σήμερα ήταν άνθρωποι απλοί. Άνθρωποι του μόχθου, άνθρωποι με οικογένειες, όνειρα, φιλοδοξίες και σχέδια για το μέλλον. Η ιστορία, όμως, τους κάλεσε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και εκείνοι ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση χωρίς δεύτερη σκέψη», είπε. Οι θυσίες τους, ανέφερε, «μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία, η δημοκρατία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι δεδομένες. Απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση, υπευθυνότητα, θυσίες, αλλά πάνω από όλα ενότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ