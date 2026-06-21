Φρίκη στα Χανιά: Βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι η Σταυρούλα Λεβεντάκη - Ομολόγησε ο ενοικιαστής του σπιτιού της

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση εξαφάνισης της 46χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, ο 43χρονος Σκοπιανός υπήκοος που νοίκιαζε το σπίτι της ομολόγησε τη δολοφονία της. Λίγες ώρες αργότερα, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική περιοχή, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την οικία της.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρχών και μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία των Χανίων, φαίνεται πλέον να οδηγείται στην πλήρη εξιχνίαση, με τις αστυνομικές έρευνες να συνεχίζονται για τη χαρτογράφηση των τελευταίων ωρών της άτυχης γυναίκας.

Η εξαφάνιση που κινητοποίησε τις αρχές

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου, γεγονός που είχε σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές και στο οικογενειακό της περιβάλλον. Οι δικοί της άνθρωποι δήλωσαν την εξαφάνισή της λίγες ημέρες αργότερα, ενώ ενεργοποιήθηκαν και διαδικασίες αναζήτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για εβδομάδες, η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη, με τα ίχνη της γυναίκας να χάνονται χωρίς κανένα ξεκάθαρο στοιχείο για την τύχη της.

Ο 43χρονος ενοικιαστής στο μικροσκόπιο

Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, στο επίκεντρο βρέθηκε ο 43χρονος αλλοδαπός υπήκοος που νοίκιαζε το σπίτι της 46χρονης. Ο ίδιος ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που φέρονται να την είδαν ζωντανή.

Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του, γεγονός που οδήγησε σε εντατικοποίηση των ερευνών και σε περαιτέρω εξέταση του ρόλου του στην υπόθεση.

Η ομολογία μετά από πολύωρη ανάκριση

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύωρη ανάκριση από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της γυναίκας.

Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα που σημειώθηκαν το πρωί της 30ής Μαΐου, όταν και, σύμφωνα με την ομολογία του, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Όπως ισχυρίστηκε, η αφορμή για τη σύγκρουση ήταν φθορές στο σπίτι όπου διέμενε.

Η απόκρυψη της σορού

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέφερε τη σορό της 46χρονης σε αγροτική περιοχή, όπου και την έθαψε σε χωράφι σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από την οικία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο ταφής, οδηγώντας τις αρχές στον εντοπισμό της σορού.

Έρευνες στη Βατόλακκα Χανίων

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των εγκληματολογικών υπηρεσιών έσπευσαν στην περιοχή Βατόλακκα Χανίων, όπου εντοπίστηκε η σορός της γυναίκας.

Οι έρευνες συνεχίζονται στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Με πληροφορίες από protothema.gr