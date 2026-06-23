Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει για το Qatargate: «Δεν ζητήθηκε ούτε παρασχέθηκε νομική συνδρομή στον Αβραμόπουλο»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε την Τρίτη ότι δεν έχει παράσχει ούτε της έχει ζητηθεί να παράσχει οποιαδήποτε νομική συνδρομή στον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ έπειτα από δήλωση του ίδιου του πρώην Επιτρόπου στο Πρακτορείο σύμφωνα με την οποία δεν ανταποκρίθηκε σε κλήση των βελγικών αρχών επειδή ανέμενε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τον εκπροσωπούσε ως πρώην Επίτροπο, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπάλας Ουζβάρι, ανέφεε πως «δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου, ούτε έχουμε λάβει κάποιο αίτημα από τον ίδιο, εξ όσων γνωρίζω, όσον αφορά μια πιθανή πράξη νομικής συνδρομής στο πλαίσιο αυτό».

Απέφυγε παράλληλα κάθε σχόλιο για την ουσία της υπόθεσης λόγω της συνεχιζόμενης ποινικής έρευνας στο Βέλγιο. «Έχουμε δει τα δημοσιεύματα για το θέμα, αλλά δεδομένου ότι πρόκειται για εν εξελίξει ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τις βελγικές αρχές, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο να κάνουμε», ανέφερε ο κ. Ουζβάρι.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το ΚΥΠΕ, στην περίπτωση του πρώην Επιτρόπου Ενιαίας Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, η Κομισιόν κατόπιν αιτήματός του, πλήρωσε το 2025 τα έξοδα για δικηγόρο για υπόθεσή του, η οποία αφορούσε το έργο και τη στάση του όσο ήταν Επίτροπος και η οποία δεν είχε ποινικό χαρακτήρα.

Σε σχέση με τον κ. Αβραμόπουλο, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι το 2021 η Κομισιόν «είχε εγκρίνει, μετά τη λήξη της θητείας του, αυτή τη δραστηριότητά του. Όπως γνωρίζετε, κατά τα δύο έτη που ακολουθούν την αποχώρηση ενός μέλους του Σώματος των Επιτρόπων, υπάρχει υποχρέωση να ζητείται έγκριση από την Επιτροπή για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα αναληφθεί μετά τη θητεία,» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως «στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η γνώμη της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία εξέτασε την υπόθεση και διατύπωσε τις απόψεις της, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Με βάση αυτές, το Κολλέγιο των Επιτρόπων εξέτασε το ζήτημα και έλαβε συλλογικά την απόφαση να εγκρίνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα».

Ωστόσο, όπως σημείωσε από την πλευρά της η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, «η έγκριση μιας δραστηριότητας αποτελεί ένα ζήτημα. Οι ενδεχόμενοι ισχυρισμοί περί παραπτώματος ή ανάρμοστης συμπεριφοράς αποτελούν διαφορετικό ζήτημα,»

Σχετικά με το εάν η Κομισιόν προτίθεται να διεξαγάγει εκ νέου έρευνα για το QatarGate ή αν θεωρεί την υπόθεση οριστικά κλειστή, ο κ. Ουζβάρι τόνισε ότι η Επιτροπή εξέτασε το ζήτημα και μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου τον Δεκέμβριο του 2022. «Το 2022 η Επιτροπή επανεξέτασε ειδικά το ζήτημα, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης των όρων αυτών. Ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τον πρώην Επίτροπο και, όπως είχε ανακοινωθεί τότε, δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι είχαν παραβιαστεί οι όροι που περιλαμβάνονταν στην απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων», ανέφερε.

Διευκρινιστικά για την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου ως πρώην Επιτρόπου, επισημαίνεται ότι αυτό που ισχύει για κάθε πρώην μέλος του Κολλεγίου των Επιτρόπων είναι η εφ'όρου ζωής βουλευτική ασυλία που παρέχει η Κομισιόν, όχι για ποινικά αδικήματα, αλλά για πράξεις και αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την άσκηση των καθηκόντων τους εκπροσωπώντας την Επιτροπή.

ΚΥΠΕ