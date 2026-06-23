Αμείωτη η κόντρα ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ με αφορμή το «Κράτος Μαφία»: «Τους ενδιαφέρουν μόνο οι Προεδρικές του 2028 – Δεν θα επιτρέψουμε αποσταθεροποίηση», λέει η Πινδάρου

Με μια σκληρή ανακοίνωση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός απάντησε στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ όπου του απέδιδε τον «ρόλο του υπερασπιστή» του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, κατηγορώντας την Εζεκία Παπαιωιάννου «για συνειδητή διολίσθηση στην τοξικότητα, την παραπληροφόρηση και τον διχασμό της κυπριακής κοινωνίας».

Από τον ΔΗΣΥ υπογραμμίζεται ότι η στάση του ΑΚΕΛ αποδεικνύει πως μοναδικός του στόχος είναι η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028, επισημαίνοντας ότι μπροστά σε αυτή την επιδίωξη εμφανίζεται καθημερινά ολοένα και πιο αδίστακτο.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Το ΑΚΕΛ μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνει τη διολίσθησή του σε κόμμα της τοξικότητας, της σπίλωσης, της παραπληροφόρησης, της διαμαρτυρίας και του διχασμού.

Επιβεβαιώνει επίσης πως τίποτα άλλο δεν το ενδιαφέρει εκτός από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Μπροστά σε αυτό τον στόχο, γίνονται καθημερινά ολοένα και πιο αδίσταχτοι.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σέβεται τα πορίσματα και τις διαδικασίες του κράτους δικαίου. Ζητά πλήρη διερεύνηση και δεν συγκαλύπτει τίποτα. Το ΑΚΕΛ, δεν εξηγείται διαφορετικά, κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.

Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες: δεν θα επιτρέψουμε στο ΑΚΕΛ να αποσταθεροποιήσει το κράτος μας, μόνο και μόνο για να αναρριχηθεί ξανά στην εξουσία.

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Σηκώνει το γάντι το ΑΚΕΛ κατά του ΔΗΣΥ: «Δεν άντεξαν να κρύβονται, ανέλαβαν επίσημα τον ρόλο δικηγόρου του Αναστασιάδη»

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ προηγουμένως είχε υποστηρίξει ότι ο ΔΗΣΥ «επιβεβαίωσε και επίσημα» τη στάση του, μετά τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Προέδρου του κόμματος Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος χαρακτήρισε πειστικές τις απαντήσεις του Νίκου Αναστασιάδη και έκανε λόγο για ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς σε σχέση με τα ευρήματα της Αρχής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν άντεξε να κρύβεται και να προσποιείται. Επιβεβαιώθηκε κι επίσημα σήμερα ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα παραμείνει στον θλιβερό ρόλο του δικηγόρου και υπερασπιστή του Αναστασιάδη. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, σε παρέμβαση του στο ΟΜΕΓΑ απεφάνθη ότι οι απαντήσεις του Νίκου Αναστασιάδη είναι πειστικές και ότι τα ευρήματα της Αρχής είναι ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί. Με ανάλογη σοβαρότητα, η Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου μιλώντας στο ΡΙΚ, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι το ΑΚΕΛ είναι εκτός δημοκρατικού τόξου, επειδή απαιτεί κάθαρση και παραίτηση του ΓΕ και ΒΓΕ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μάχη μεταξύ κομμάτων, ούτε είναι αντιπαράθεση μεταξύ του Ν. Αναστασιάδη και του πρώην συνεργάτη του, Μ. Δρουσιώτη. Είναι μάχη της κοινωνίας απέναντι στο σύστημα Αναστασιάδη, το γαϊτανάκι δηλαδή διαπλοκής και συγκάλυψης. Είναι η αναμέτρηση του κράτους δικαίου που θέλουμε για τον τόπο μας με το «κράτος-μαφία» που στήθηκε από την περασμένη δεκαετία. Είναι μάχη καθολικά του κυπριακού λαού απέναντι σε μια διαπλεκόμενη ελίτ που απομυζά τον τόπο.

Στην αντεπίθεση ο ΔΗΣΥ: Ζητά ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για «Κράτος Μαφία» και κατηγορεί το ΑΚΕΛ για «αμαρτωλή προϊστορία»

ΑΚΕΛ για Αναστασιάδη: «Ξόδεψε μια ώρα για μας πείσει ότι λένε όλοι ψέματα εκτός από τον ίδιο»