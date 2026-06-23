Βλέπουν «φθίνουσα πορεία» των πλαστικών στις παραλίες της Πάφου - Αποφάσισαν ενημέρωση τρίτων χωρών, καθαρισμούς και αυξημένη επιτήρηση

Σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και αποφάσεις οδήγησε η σημερινή έκτακτη σύσκεψη εμπλεκομένων στον Δήμο Πάφου, με θέμα τις μεγάλες ποσότητες μικροτεμαχισμένων πλαστικών, που παρατηρούνται εδώ και περίπου έναν μήνα στις παραλίες της επαρχίας Πάφου, από την Πόλη Χρυσοχούς και τον Ακάμα, μέχρι την Πέγεια, την πόλη της Πάφου και τη Γεροσκήπου.

Το πρώτο που διαπιστώθηκε ομόφωνα είναι ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία, δηλωσε στον «Π» ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρίστος Χρίστου. Αυτό απορρέει, εξήγησε, από τις καθημερινές παρατηρήσεις από όλη την περιοχή της Πάφου. «Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αν δεν ήταν τέτοιο, σημαίνει ότι από την ημέρα του εντοπισμού του θα είχαμε μία αύξηση στις ποσότητες και τις νέες περιοχές που εντοπίζεται το φαινόμενο», πρόσθεσε.

Δεύτερον, από στοιχεία που προέκυψαν από αναγραφές σε τεμάχια πλαστικών, ο Δήμος Πάφου εικάζει ότι προήλθαν από γειτονικές μη ευρωπαϊκές χώρες. Για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε όπως ενεργοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία το σύστημα επικοινωνίας των χωρών για την ποιότητα των νερών της Μεσογείου, στο οποίο συμμετέχει και η ίδια, ώστε να γίνει ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών τρίτων χωρών της Μεσογείου, που βρίσκονται κοντά στην Κύπρο.

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Ως τρίτη απόφαση, ο κ. Χρίστου ανέφερε τη δέσμευση των δήμων της επαρχίας Πάφου ότι καθημερινά θα φροντίζουν με τα δημοτικά συνεργεία για την άμεση επέμβαση και καθαρισμό των παραλιών, όταν τα πλαστικά βγαίνουν στη στεριά μετά από κύμα.

Τέλος, ενισχύεται η επιτήρηση της θαλάσσιας ρύπανσης κατά μήκος των ακτών της Κύπρου, μέσω ενός drone του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο θα αρχίσει να πραγματοποιεί πτήσεις από την ερχόμενη εβδομάδα. Καθημερινά θα μπορεί να εντοπίζει πηγές ρύπανσης και θα ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά τους οι Δήμοι Πάφου και Ιεροκηπίας είναι από κοινού σε διαδικασία ανάθεσης της θαλάσσιας επιτήρησης και καθαρισμού της ρύπανσης σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία που διαθέτει πλωτά μέσα, μετά από εξασφάλιση ευρωπαϊκή χρηματοδότησης, είπε ο κ. Χρίστου. Εξάλλου για παροχή ενημέρωσης προς τις τοπικές αρχές για ρύπανση έχουν επιστρατευτεί και οι οργανωμένοι ψαράδες της Πάφου και των ακτοπλόων, ώστε να ενεργοποιείται έγκαιρα το δημοτικό σύστημα πρόληψης και καθαρισμού των παραλιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμος Πάφου, ο αναπληρωτής διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Θεόδουλος Μεσημέρης, εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των άλλων Δήμων της επαρχίας Πάφου.