Δικαστήριο ΕΕ: Η απαγόρευση μετάδοσης περιεχομένου RT ισχύει και για δωρεάν ιστότοπους

Μια απόφαση που ενισχύει την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και διευρύνει το πεδίο ευθύνης για όσους μεταδίδουν περιεχόμενο από απαγορευμένους ρωσικούς σταθμούς δημοσιοποίησε την Πέμπτη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αφορά στην απαγόρευση μετάδοσης περιεχομένου από τον τηλεοπτικό σταθμό Russia Today (RT) και ισχύει ακόμη και για ιστότοπους που είναι δωρεάν προσβάσιμοι στο κοινό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κερδοσκοπικός σκοπός, η διάρκεια ή η έκταση της μετάδοσης.

Στη Γερμανία, τρία πρόσωπα διώκονται ποινικά επειδή μετέδωσαν επανειλημμένως, μέσω ενός δωρεάν ιστότοπου, βίντεο του RT – Russia Today Germany. Ο ιστότοπος χρηματοδοτείτο αποκλειστικά από εθελοντικές εισφορές των χρηστών, ενώ η μετάδοση περιεχομένου από τον RT έχει απαγορευθεί σε ολόκληρη την ΕΕ ως μέρος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, κατ’εφαρμογήν του Κανονισμόυ 884/2014.

Το γερμανικό δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεση αμφέβαλε εάν τα τρία πρόσωπα μπορούν να χαρακτηριστούν ως «φορείς» (υπεύθυνοι για την κοινοποίηση του περιεχομένου), δεδομένου ότι ο ιστότοπος ήταν δωρεάν και μη κερδοσκοπικός.

Το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε ότι η έννοια του «φορέα» καλύπτει οποιονδήποτε μεταδίδει απαγορευμένο περιεχόμενο, ακόμη και χωρίς οικονομικό όφελος. Επισημαίνεται ότι δεν έχει σημασία αν η μετάδοση γίνεται μέσω εθελοντικών εισφορών ή αν είναι βραχυχρόνια.

ΚΥΠΕ