Το 63% των νέων στην Κύπρο έπαιξε τυχερά παιχνίδια τον τελευταίο χρόνο – Ξοδεύουν κατά μέσο όρο €34 τον μήνα

Το 93% των νέων της Κύπρου έχει επαφή με περιεχόμενο που αφορά τυχερά παιχνίδια από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και αφορούσε στη σχέση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των τυχερών παιχνιδιών.

Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι τους τελευταίους 12 μήνες, η μέση συχνότητα έκθεσης ήταν 4,45 φορές τον μήνα. Μόλις το 7% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι δεν έχει εκτεθεί σε αντίστοιχο περιεχόμενο. Το Instagram αποτελεί τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα, καθώς το 95% των συμμετεχόντων διατηρεί λογαριασμό, ενώ το 93% όσων είδαν σχετικό περιεχόμενο, το εντόπισαν στο συγκεκριμένο μέσο. Ακολουθούν το Facebook με 82% και το TikTok με 68% σε ποσοστά χρήσης.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Παναγιώτης Τρισόκκας, τόνισε ότι η πρόληψη και η προστασία των πολιτών δεν μπορούν να βασίζονται σε υποθέσεις, αλλά οφείλουν να στηρίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα. «Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν σήμερα έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μέσω των οποίων οι νέοι εκτίθενται σε περιεχόμενο που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια. Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει η πρόληψη να ακολουθεί τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες των νέων», ανέφερε ο κ. Τρισόκκας.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από την IMR/UNIC για λογαριασμό της ΕΑΣ την περίοδο Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026, εστίασε σε Παγκύπριο δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 έως 35 ετών.

Όσον αφορά στο είδος του περιεχομένου, το 89% των νέων βλέπει πληρωμένες διαφημίσεις στοιχηματικών εταιρειών ή διαδικτυακών καζίνο, ενώ το 77% αναρτήσεις από influencers που προωθούν τυχερά παιχνίδια. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, η έκθεση αυτή οφείλεται κυρίως στους αλγόριθμους προβολής παρά σε ενεργή αλληλεπίδραση των χρηστών, καθώς η πλειοψηφία δεν ακολουθεί λογαριασμούς στοιχηματικών εταιρειών, ούτε προχωρά σε εγγραφή σε αντίστοιχες ιστοσελίδες έπειτα από τη θέαση του περιεχομένου. Παράλληλα, 41% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εκτίθενται σε προσφορές, bonus και δωρεάν στοιχήματα, ενώ 36% σε αναρτήσεις φίλων που δημοσιοποιούν κέρδη από τυχερά παιχνίδια, γεγονός που όπως λέχθηκε αναδεικνύει το πολυδιάστατο ψηφιακό οικοσύστημα.

Το 63% όσων συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι έχει παίξει/συμμετάσχει σε τυχερά παιχνίδια τους τελευταίους 12 μήνες. Το 78% εξ αυτών δήλωσε ότι παίζει για να κερδίσει χρήματα και το 65% για διασκέδαση. Στο ερώτημα εάν έχουν συμμετάσχει/παίξει σε τυχερά παιχνίδια λόγω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 44% απάντησε «ναι σπάνια», 37% «όχι ποτέ» και 19% «ναι μερικές φορές».

Αναφορικά με τα ποσά που δαπανώνται σε τυχερά παιχνίδια, οι νέοι που συμμετέχουν σε αυτά ξοδεύουν κατά μέσο όρο €34,2 σε μηνιαία βάση. Η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών, σε ποσοστό 65%, δαπανά από €10 μέχρι €50 τον μήνα, ενώ ένα 18% διαθέτει από €50,01 μέχρι €100. Μόλις το 15% ξοδεύει λιγότερα από €10, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 2% διαθέτει περισσότερα από €100 μηνιαίως.

Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανάλογα με το φύλο, καθώς οι άνδρες δαπανούν περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με τις γυναίκες, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στα €38,9 και €28 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, τα υψηλότερα ποσά φαίνεται να ξοδεύουν όσοι χρησιμοποιούν ως κύριο μέσο κοινωνικής δικτύωσης το TikTok με μέσο όρο €36,2, ακολουθούμενοι από τους χρήστες του Instagram με €33,9 και του Facebook με €30,1.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο που διαθέτουν, η έρευνα καταδεικνύει ότι η ενασχόληση των νέων με τα τυχερά παιχνίδια έχει σταθερή παρουσία στην καθημερινότητά τους, αποτελώντας μια συστηματική και όχι περιστασιακή συνήθεια. Συγκεκριμένα, οι παίκτες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 118,8 λεπτά την εβδομάδα παίζοντας τυχερά παιχνίδια. Το 73% των ερωτηθέντων αφιερώνει μία μέχρι τρείς ώρες εβδομαδιαίως για αυτόν τον σκοπό, ενώ ένα 11% παίζει από τρείς έως πέντε ώρες. Το 15% αφιερώνει λιγότερο από μία ώρα, ενώ μόνο το 2% ξεπερνά τις πέντε ώρες τη βδομάδα. Και σε αυτόν τον δείκτη οι άνδρες καταγράφουν υψηλότερες επιδόσεις, αφιερώνοντας 131,5 λεπτά την εβδομάδα, έναντι 101,9 λεπτών που διαθέτουν οι γυναίκες. Τέλος, οι νέοι που έχουν ως κύριο μέσο δικτύωσης το Instagram αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο στα τυχερά παιχνίδια, φτάνοντας τα 122,8 λεπτά, με όσους προτιμούν το TikTok και το Facebook να ακολουθούν με 113,7 και 109,4 λεπτά αντίστοιχα.

Στον χρόνο που αφιερώνουν οι νέοι στο διαδίκτυο εστίασε σε παρέμβασή του ο Πρόεδρος Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Δρ Χρίστος Μηνά, λέγοντας ότι ξεπερνούν κατά πολύ το όριο «και πάμε πλέον στην παθολογική, προβληματική ενασχόληση γενικότερα με το διαδίκτυο».

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων, η ΕΑΣ δρομολογεί συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Αρχής, βασικό θέμα της συνάντησης θα είναι η προώθηση της εισαγωγής του διαδραστικού προγράμματος GAME BRAiN σε όλα τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, με στόχο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας έναντι των εξαρτητικών συμπεριφορών.

Παράλληλα, ο κ. Τρισόκκας προανήγγειλε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο της ΕΑΣ, το οποίο θα παρέχει, όπως είπε, ισχυρότερα εργαλεία για την προστασία των ανηλίκων και αυστηρότερες πρόνοιες για τη διαφήμιση παράνομων υπηρεσιών στοιχήματος.

Εξηγώντας την αλλαγή που θα επέλθει, ανέφερε ότι «μέχρι σήμερα μπορούσαμε να φράζουμε την πρόσβαση σε παράνομες ιστοσελίδες. Με το νέο νομοσχέδιο αποκτούμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτές προβάλλονται στους πολίτες». Πρόσθεσε ότι η Αρχή θα μπορεί πλέον να ζητά τη λήψη μέτρων για περιορισμό της προβολής παράνομου περιεχομένου, εφόσον αυτό εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εφαρμογές ή στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για την άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αναμένεται να εκδώσει το προσεχές διάστημα έναν πρακτικό οδηγό. Μέσω αυτού, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία των ίδιων των πλατφορμών, προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους σε διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών και να διαμορφώσουν ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον.

Αναφερόμενος γενικότερα στο στοίχημα ο κ. Τρισόκκας είπε ότι «οκτώ στους 10 παίκτες στην Κύπρο παίζουν μέσω διαδικτύου». Σύμφωνα με τον κ. Τρισόκκα η περσινή χρονιά έκλεισε με αύξηση 8%, ενώ σημείωσε ότι το πρόσημο θα είναι θετικό και για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου. Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ανέφερε ότι «λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο αναμένουμε να κλείσουν με θετικό πρόσημο, άρα αναμένουμε ότι θα είναι θετικό το τέλος του χρόνου».

ΚΥΠΕ