Βίκτωρας Παπαδόπουλος κατά ΑΚΕΛ: «Οι ιδεολογικές αγκυλώσεις οδηγούν σε αυτοαπομόνωση»

Οι «ιδεολογικές αγκυλώσεις του ΑΚΕΛ οδηγούν σε αυτοαπομόνωση», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, απαντώντας σε χθεσινές δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ και σε σημερινή ανακοίνωση του κόμματος της Αριστεράς.

Όπως σημειώνει, «η σημερινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ σε συνδυασμό με τις χθεσινές δηλώσεις του ΓΓ του κόμματος, επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά, ότι η ηγεσία του κόμματος παραμένει εγκλωβισμένη σε ιδεολογικές εμμονές μιας άλλης εποχής, αδυνατώντας να αντιληφθεί τις σημερινές γεωπολιτικές πραγματικότητες και τις ανάγκες ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Προσθέτει πως «σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει αναβάθμιση του ρόλου της σε όλα τα επίπεδα, η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι η απουσία».

«Είναι η ενεργός παρουσία. Είναι η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής δυνατότητας, η ισχυροποίηση της οικονομίας και η ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας. Είναι η αξιοποίηση της ιδιότητάς μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η εμβάθυνση στρατηγικών σχέσεων με χώρες που μπορούν να επηρεάσουν εξελίξεις και ισορροπίες», συμπληρώνει ο κ. Παπαδόπουλος.

Αναφέρει επίσης πως η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη «ακολουθεί μια υπεύθυνη, πολυδιάστατη και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο προσανατολισμό και με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον».

Τονίζει πως είναι μια πολιτική που «έχει ήδη αναβαθμίσει τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει ενισχύσει τις σχέσεις μας με την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σημαντικούς περιφερειακούς εταίρους, και έχει καταστήσει την Κύπρο παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Συνεχίζοντας αναφέρει πως μέσα από αυτή την πολιτική, η Κυπριακή Δημοκρατία «ενισχύει και τη θέση της στο Κυπριακό».

Όπως εξηγεί, «η ενεργότερη εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών και η σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως προς την Κυπριακή Δημοκρατία και με την πρόοδο στο Κυπριακό αποτελούν συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα. Είναι διπλωματικό κεφάλαιο που χτίζεται μεθοδικά».

«Το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να παρουσιάζει ως πατριωτική στάση την αδράνεια και την απομόνωση ως ρεαλισμό», αναφέρει ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας

Προσθέτει επίσης πως η Κύπρος «δεν προστατεύεται με συνθήματα του παρελθόντος. Προστατεύεται με ισχυρές συμμαχίες, αξιόπιστη παρουσία, καθαρές θέσεις και συνεπή υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Όπως ακριβώς πράττει με συνέπεια».

«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με σοβαρότητα για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την ασφάλεια του κυπριακού λαού, για τον τερματισμό της κατοχής και για την επίτευξη λύσης που θα οδηγεί στην απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας», καταλήγει η γραπτή δήλωση του κ. Παπαδόπουλου.

ΚΥΠΕ