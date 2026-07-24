Στα €112 η διαφορά αξίας 250 προϊόντων μεταξύ ακριβότερης και φθηνότερης υπεραγοράς

Στα €112,08 ή 11,7% ανήλθε στις 15 Ιουλίου του 2026 η διαφορά στην αξία του «καλαθιού 250 απόλυτα κοινών προϊόντων» μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς «Φίλιππος» (€1.069,19) και της φθηνότερης υπεραγοράς «Aθηαινίτης» (€957,11), έναντι €108,62 ή 11,2% για 253 προϊόντα τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία παρουσιάζει συγκρίσεις τιμών υπεραγορών για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi».

Σε ανακοίνωση την Παρασκευή, με την οποία δημοσιοποιεί το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για τον μήνα Ιούνιο 2026, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι η αποτίμηση που γίνεται για τον μήνα Ιούνιο αντικατοπτρίζει την συνεχιζόμενη αύξηση τιμών που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού +3,1% έναντι +2,5% τον Μάιο και +2,8% τον Απρίλιο, λόγω κυρίως της μεγάλης αύξησης στα Πετρελαιοειδή κατά +21,2% και τα Γεωργικά Προϊόντα κατά +9,0%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων της Υπηρεσίας, αύξηση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά +4,6% (-1,4% έναντι Ιουνίου 2025), οι βρεφικές πάνες κατά +2,5% (+5,9% έναντι Ιουνίου 2025), το γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο κατά +2,5% (+5,9% έναντι Ιουνίου 2025), το εμφιαλωμένο νερό κατά +2,5% (+3,4% έναντι Ιουνίου 2025), οι βρεφικές τροφές κατά +1,9% (+16,2% έναντι Ιουνίου 2025), τα αυγά κατά +1,3% (+9,1% έναντι Ιουνίου 2025) και ο κυπριακός καφές κατά +1,2% (+10,3% έναντι Ιουνίου 2025).

Αντίθετα, μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 28 κατηγορίες με σημαντικότερες τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά -17,3% (+21,8% έναντι Ιουνίου 2025), τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ και προψημένα κατά -3,3% (-15,6% έναντι Ιουνίου 2025), η ζάχαρη κατά -2,8% (-1,6% έναντι Ιουνίου 2025), το πουργούρι κατά -2,5% (+2,7% έναντι Ιουνίου 2025), τα ζυμαρικά κατά -2,3% (+4,4% έναντι Ιουνίου 2025), τα μπισκότα κατά -2,1% (+5,5% έναντι Ιουνίου 2025), ο κύλινδρος υγραερίου κατά -1,9% (+23,6% έναντι Ιουνίου 2025), το αλεύρι κατά -1,9% (+7,3% έναντι Ιουνίου 2025), τα αλλαντικά κατά -1,7% (+10,6% έναντι Ιουνίου 2025) και το ρύζι κατά -1,6% (+1,6% έναντι Ιουνίου 2025).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές και «δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα».

Αναφέρει επίσης ότι, κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν και παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

Η Υπηρεσία καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.e-kalathi.gov.cy και να αξιοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ