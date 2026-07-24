Τρίτη εκστρατεία καθαρισμού παράνομων σκυβαλότοπων – Σε εξέλιξη ο διαμοιρασμός 1 εκατ. ευρώ, για περιοχές αυξημένου κινδύνου

Στο στάδιο καθορισμού των χώρων όπου θα επικεντρωθεί η νέα, τρίτη στη σειρά, παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού των παράνομων σκυβαλότοπων βρίσκονται οι κοινότητες, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και οι Επαρχιακές Διοικήσεις, μετά την έκτακτη στήριξη του €1 εκατ., που ενέκρινε στις 16 Ιουλίου το Υπουργικό Συμβούλιο. Εισηγητές της πρότασης ήταν τρεις υπουργοί, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία που ορίστηκε, ώστε τα κοινοτικά συμπλέγματα να ενημερώσουν για τους παράνομους σκυβαλότοπους που εντοπίζονται στα όριά τους, αλλά και για το εκτιμόμενο κόστος απομάκρυνσης, όπως ανέφερε στον «Π» ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, Ανδρέας Κιτρομηλίδης. Θα ακολουθήσει τη Δευτέρα σύσκεψη Ομάδας Εργασίας, η οποία αποτελείται από την Ένωση Κοινοτήτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος και εκπροσώπους των Επαρχιακών Διοικήσεων, για την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν και την οριστικοποίηση του καταλόγου των σχετικών χώρων, που θα δοθεί οικονομική στήριξη, βάσει του βαθμού επικινδυνότητας και της αναγκαιότητας παρέμβασης, και για να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κιτρομηλίδης, το ποσό του €1 εκατ., δεν αρκεί για όλους τους παράνομους σκυβαλότοπους, αλλά η κάθε κοινότητα θα λάβει μέρος της αναγκαίας δαπάνης.

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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ευθύνη για τον εντοπισμό και τον καθαρισμό των χώρων παράνομης απόρριψης αποβλήτων ανήκει στις Τοπικές Αρχές. Παρόλα αυτά, και μετά την εκδηλωμένη οικονομική αδυναμία τους, η Κυβέρνηση αποφάσισε για τρίτη συνεχή χρονιά να παρέχει οικονομική στήριξη στις Τοπικές Αρχές, αναγνωρίζοντας ότι η άμεση απομάκρυνση των παράνομων αποβλήτων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και την πρόληψη των πυρκαγιών.

Η νέα αυτή χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί από τα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων και τα κοινοτικά συμβούλια για τον καθαρισμό χώρων παράνομης απόρριψης αποβλήτων που έχουν υποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές, με προτεραιότητα στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι παράνομοι σκυβαλότοποι υπολογίζονται γύρω στους 850 παγκύπρια, συνεχίζοντας να αποτελούν μία επικίνδυνη εκκρεμότητα για τον μηχανισμό πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών.

Προηγήθηκαν δύο εκστρατείες

Συγκεκριμένα, για τον καθαρισμό χώρων παράνομης απόρριψης αποβλήτων διατέθηκαν €1.001.550,65 το 2024 και €1.219.586,35 το 2025, στο πλαίσιο της εκστρατείας #WasteFreeCyprus, ενώ με τη νέα απόφαση του Υπουργικού εγκρίθηκε επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €1 εκατ., ανεβάζοντας τη συνολική οικονομική στήριξη από το 2024 μέχρι σήμερα σε €3.221.137.

Η έκτακτη αυτή στήριξη του €1 εκατ. είναι επιπρόσθετη των €4,16 εκατ. που έχει ήδη εγκρίνει η Κυβέρνηση για το 2026 στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών στις κοινότητες, ενισχύοντας περαιτέρω τις δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Από πόρους δύο υπουργείων

Η παραχώρηση έκτακτης χορηγίας συνολικού ποσού ύψους €1 εκ. προκύπτει από ισόποσες εξοικονομήσεις των €500.000 του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Οι σχετικές πιστώσεις θα μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα τις διαθέσει, μέσω των οικείων Επαρχιακών Διοικήσεων, προς τα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών, κατά αναλογία του πλαισίου παραχώρησης χορηγίας προς τα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων ή στα Κοινοτικά Συμβούλια, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 344/2026, ημερομηνίας 26.03.2026.

Η εν λόγω οικονομική στήριξη θα αξιοποιηθεί για τον καθαρισμό των χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, που έχουν υποδειχθεί από τις Τοπικές Αρχές, είτε από τις ίδιες, είτε μέσω της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και των σχετικών χώρων που έχουν καταγραφεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι εργασίες που θα χρηματοδοτηθούν δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συλλογή και απομάκρυνση στερεών αποβλήτων (ανάμεικτα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, ογκώδη αντικείμενα και άλλα απόβλητα που απορρίφθηκαν παράνομα), καθώς και τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η διαδικασία

Στη βάση των διαθέσιμων πιστώσεων, οι οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις θα εγκρίνουν το σύνολο ή μέρος των αιτούμενων ποσών. Ακολούθως, το κάθε Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, αναλόγως, θα προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία και στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών και θα ενημερώσει σχετικά την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση. Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα διενεργεί τον τελικό επιτόπιο έλεγχο, σε επαρχιακό επίπεδο, για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του καθαρισμού και, όπου απαιτείται, της αποκατάστασης των σχετικών χώρων και θα ενημερώσει σχετικά τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις, για την οριστικοποίηση της καταβολής της οικονομικής στήριξης.

Εξάλλου το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών, όπως σε περίπτωση που το ποσό του €1 εκ. δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν, να εξεύρει τις αναγκαίες πρόσθετες πιστώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διαδικασίες.