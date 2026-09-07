Αφθώδης πυρετός: «Καμία πληρωμή της ΚΑΠ σε κτηνοτρόφους στα κατεχόμενα», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Καμία πληρωμή στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν καταβάλλεται ούτε έχει καταβληθεί σε κτηνοτρόφους στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, αναφέρει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Η τοποθέτηση της Προέδρου της Κομισιόν έγινε με αφορμή επιστολή του Κύπριου Ευρωβουλευτή για το ζήτημα των ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων στις κατεχόμενες περιοχές, υπό το φως της έξαρσης του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Χατζηπαντέλα, η κ. φον ντερ Λάιεν ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη του αφθώδους πυρετού σε ολόκληρη την Κύπρο.

Στο επίκεντρο τα κτηνιατρικά πρωτόκολλα

Στην επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Χατζηπαντέλα είχε θέσει ζήτημα τήρησης των ευρωπαϊκών κτηνιατρικών πρωτοκόλλων, καθώς και των κανόνων που αφορούν την υγεία και την ευζωία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων στις κατεχόμενες περιοχές.

Όπως αναφέρεται, ο Ευρωβουλευτής είχε επισημάνει ότι ενδεχόμενα κενά στους ελέγχους μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και για γειτονικά κράτη μέλη, αλλά και ευρύτερα για την Ενιαία Αγορά.

Ο ίδιος είχε ζητήσει διευκρινίσεις από την Κομισιόν ως προς το καθεστώς των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, καθώς και ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου.

Χατζηπαντέλα: «Η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορεί να έχει κενά»

Σε δήλωσή του μετά την απάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα χαιρέτισε τη θέση της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της υγείας των ζώων, της ασφάλειας των τροφίμων και της Ενιαίας Αγοράς απαιτεί πλήρη εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών κανόνων.

«Θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά το ζήτημα και να παρεμβαίνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία των Κύπριων κτηνοτρόφων, των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής και πλήρους εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων», ανέφερε.