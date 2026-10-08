Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία - Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις

Η Αμπασκάλ είχε απομακρυνθεί αναγκαστικά από το διαμέρισμά της στις 23 Σεπτεμβρίου, καθώς αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ενοικίου. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η εταιρεία που κατείχε το ακίνητο της πρότεινε να επιστρέψει με μειωμένο μίσθωμα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να υπογραφεί νέα συμφωνία, καθώς η ίδια είχε ήδη εισαχθεί στο νοσοκομείο. Το αίτιο θανάτου της δεν έχει ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με το BBC, η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στους χιλιάδες διαδηλωτές που κατασκηνώνουν τις τελευταίες εβδομάδες στην πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος στέγασης. Μετά την ανακοίνωση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ άναψαν δεκάδες κεριά στη μνήμη της.

Από τα 500 στα 2.650 ευρώ το ενοίκιο

Όπως αναφέρει το BBC, ο πατέρας της Αμπασκάλ είχε νοικιάσει το διαμέρισμα το 1956 και η ίδια συνέχισε να κατοικεί σε αυτό μετά τον θάνατο των γονιών της, επωφελούμενη από το παλαιό σύστημα ελέγχου ενοικίων.

Η εταιρεία Urbagestión, η οποία αγόρασε το ακίνητο το 2018, αύξησε το μηνιαίο ενοίκιο από 500 ευρώ σε 2.650 ευρώ. Αργότερα προσφέρθηκε να το μειώσει στα 1.650 ευρώ, ποσό που εξακολουθούσε να υπερβαίνει κατά περίπου 300 ευρώ τη μηνιαία σύνταξη της ηλικιωμένης.

Τρεις προηγούμενες απόπειρες έξωσης είχαν ανασταλεί δικαστικά, ωστόσο τελικά η απομάκρυνσή της πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, πυροδοτώντας μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολιτικές αναταράξεις και πρόωρες εκλογές

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εξελίχθηκε σε μείζον πολιτικό ζήτημα στην Ισπανία. Σύμφωνα με το BBC, η καταψήφιση έκτακτης νομοθεσίας για τη στέγαση στο Κογκρέσο προκάλεσε νέο κύμα διαδηλώσεων, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους σε πολλές ισπανικές πόλεις.

Το πολιτικό αδιέξοδο οδήγησε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη προκειμένου να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η Αμπασκάλ είχε στείλει μήνυμα από το νοσοκομείο, λέγοντας: «Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε οι άλλοι να μάθουν να αγωνίζονται για ό,τι τους ανήκει». Σύμφωνα με το BBC, τα λόγια της έχουν γίνει σύνθημα για το ισπανικό κίνημα υπέρ της προσιτής στέγασης.

Πηγή: BBC