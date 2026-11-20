Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται Βέλγοι και Γάλλοι υπήκοοι. Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα περιστατικά, διευκρίνισε όμως ότι συνδέονται με προσωπικά δεδομένα που υποκλάπηκαν από την Revolut. Η εταιρεία συνεργάζεται για την προστασία των θυμάτων.

Η Revolut, εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) με έδρα τη Βρετανία, είχε αναφέρει ότι προσωπικά δεδομένα εκατοντάδων πελατών της στάλθηκαν κατά λάθος σε χάκερ. Οι δράστες είχαν υποκλέψει την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας ιταλικής κυβερνητικής υπηρεσίας, σε περιστατικό που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τα θύματα, ενώ η Revolut λαμβάνει πρόσθετα μέτρα στο διαδίκτυο για την προστασία τους.

Η αστυνομία στη Χάγη και στο Άμστερνταμ διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με εισαγγελείς. Η Revolut δεν απάντησε άμεσα όταν κλήθηκε να σχολιάσει.

Η τράπεζα σχεδιάζει ενδεχόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ