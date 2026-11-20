Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε πρόσφατα «βίαιες ενέργειες» στη Χάγη και στο Άμστερνταμ, οι οποίες συνδέονται με διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών της Revolut. Η βρετανική τράπεζα είχε στείλει κατά λάθος τις πληροφορίες σε χάκερ.
Ολλανδική αστυνομία: Αποτράπηκαν «βίαιες ενέργειες» μετά τη διαρροή δεδομένων πελατών της Revolut
Η αστυνομία στη Χάγη και στο Άμστερνταμ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε πρόσφατα περιστατικά που συνδέονται με προσωπικά δεδομένα πελατών της Revolut, τα οποία είχαν υποκλαπεί από χάκερ.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται Βέλγοι και Γάλλοι υπήκοοι. Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα περιστατικά, διευκρίνισε όμως ότι συνδέονται με προσωπικά δεδομένα που υποκλάπηκαν από την Revolut. Η εταιρεία συνεργάζεται για την προστασία των θυμάτων.
Η Revolut, εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) με έδρα τη Βρετανία, είχε αναφέρει ότι προσωπικά δεδομένα εκατοντάδων πελατών της στάλθηκαν κατά λάθος σε χάκερ. Οι δράστες είχαν υποκλέψει την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας ιταλικής κυβερνητικής υπηρεσίας, σε περιστατικό που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τα θύματα, ενώ η Revolut λαμβάνει πρόσθετα μέτρα στο διαδίκτυο για την προστασία τους.
Η αστυνομία στη Χάγη και στο Άμστερνταμ διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με εισαγγελείς. Η Revolut δεν απάντησε άμεσα όταν κλήθηκε να σχολιάσει.
Η τράπεζα σχεδιάζει ενδεχόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.