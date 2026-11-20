Για το συγκεκριμένο θέμα οι δύο πλευρές έθεσαν ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας εντός έξι μηνών. Η ευρωπαϊκή πλευρά εμφανίστηκε αισιόδοξη για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σε αυτό το διάστημα, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα χρειαστούν υποχρεωτικά έξι μήνες.

Η κοινή δήλωση των ηγετών επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Σύστημα Εμπειρίας Νέων (Youth Experience Scheme – YES), τη συμφωνία για τη δημιουργία κοινού υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού χώρου (SPS) και τη σύνδεση των Συστημάτων Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) των δύο πλευρών.

Το πρόγραμμα YES θα δίνει τη δυνατότητα σε 100.000 νέους από κάθε πλευρά να διαμένουν στην άλλη για έως τρία χρόνια, προκειμένου να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να ταξιδέψουν. Στόχος είναι η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο έως το 2028 και οι σχετικές ευκαιρίες να είναι διαθέσιμες στους νέους το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2030.

Με τη συμφωνία SPS, η μεγάλη πλειονότητα των μετακινήσεων ζώων, ζωικών προϊόντων, φυτών και φυτικών προϊόντων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της ΕΕ θα πραγματοποιείται χωρίς τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους που απαιτούνται σήμερα. Η εφαρμογή της συμφωνίας προβλέπεται να αρχίσει την 1η Μαρτίου 2028.

Η σύνδεση των συστημάτων ETS θα επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα προβλέπει επίσης την εξαίρεση προϊόντων των δύο πλευρών από τους αντίστοιχους μηχανισμούς συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές νομοθετικές και διαδικαστικές απαιτήσεις. Στόχος είναι η συμφωνία να εφαρμοστεί από το 2028.

Για τα δίδακτρα, η κοινή δήλωση προβλέπει ότι ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο θα εργαστούν για συμπληρωματική συμφωνία στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας. Αυτή θα καλύπτει τα δίδακτρα φοιτητών της μίας πλευράς που σπουδάζουν στην άλλη, ανεξαρτήτως της μεταναστευτικής οδού μέσω της οποίας εισέρχονται στη χώρα. Το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων ορίζεται σε έξι μήνες από τη Σύνοδο Κορυφής.

Η πολιτική επιδίωξη της ευρωπαϊκής πλευράς παραμένει να αρχίσουν ταυτόχρονα να ισχύουν οι συμφωνίες για το πρόγραμμα κινητικότητας νέων, το ETS και το SPS, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση. Η ευρωπαϊκή πλευρά δεν διευκρίνισε τι θα συμβεί με τις τρεις συμφωνίες σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τα δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ΕΕ–ΗΒ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Made in Europe» και της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act), η ευρωπαϊκή πλευρά ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν κοινές ανησυχίες για τις υπερβολικά επιδοτούμενες εισαγωγές, την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας και την εξάρτηση από μεμονωμένους προμηθευτές. Επισήμανε, επίσης, την ανάγκη να ενισχυθούν η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και η βιομηχανική αυτονομία.

Η κοινή δήλωση προβλέπει Διάλογο για την Οικονομική Ασφάλεια, με σκοπό τον συντονισμό των πολιτικών των δύο πλευρών σε ζητήματα όπως οι εξαγωγικοί έλεγχοι, η προστασία κρίσιμων τεχνολογιών και υποδομών και η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, μεταξύ άλλων για κρίσιμες πρώτες ύλες.

ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύονται να επιδιώξουν, στη βάση της αμοιβαιότητας, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν τα μέτρα τους στις εφοδιαστικές αλυσίδες της άλλης πλευράς. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διασφαλίζει αποτελέσματα συμβατά με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μέτρα, ώστε να προστατεύονται με συνεπή τρόπο οι αγορές των δύο πλευρών και να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των μέτρων.

Ως προτεραιότητες αναφέρονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες χάλυβα και ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και οι αναδυόμενες τεχνολογίες. Η πρόοδος θα επανεξετάζεται ανά τετράμηνο.

Η κοινή δήλωση περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus+ από το 2027. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση άνοιξαν στις 18 Νοεμβρίου 2026, ενώ θα διερευνηθούν οι δυνατότητες συνέχισης της συμμετοχής πέραν του 2027.

Προβλέπει, ακόμη, παράταση της εφαρμογής του ενεργειακού κεφαλαίου της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας έως τις 31 Μαρτίου 2028, καθώς και ολοκλήρωση, τον ερχόμενο χρόνο, των διαπραγματεύσεων για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση τελικής συμφωνίας και οικονομικής συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ.

Στις αρχές του 2027 προβλέπεται να ξεκινήσει Ψηφιακή Εταιρική Σχέση ΕΕ–ΗΒ, η οποία θα καλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη, την κβαντική τεχνολογία, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές υποδομές. Στη δήλωση περιλαμβάνεται, επίσης, ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης μέσω διαρθρωμένου διαλόγου και κοινών δράσεων κατά των δικτύων διακίνησης μεταναστών.

Σε ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, τη δέσμευσή τους για στενότερη συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας και του συντονισμού απέναντι στις υβριδικές απειλές.

Πηγή: ΚΥΠΕ