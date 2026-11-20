Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους σχέσης, με έμφαση στην ασφάλεια, την άμυνα, τη στήριξη της Ουκρανίας, τη διαχείριση της μετανάστευσης και την οικονομική συνεργασία, σύμφωνα με την κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις Βρυξέλλες στις 20 Νοεμβρίου 2026.
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Με κοινή τους δήλωση στα πλαίσια Συνόδου Κορυφής, η ΕΕ και το ΗΒ συμφώνησαν επίσης να εμβαθύνουν τη στρατηγική τους συνεργασία σε άμυνα, Ουκρανία και μετανάστευση.
Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην κοινή στρατηγική εταιρική σχέση που εγκαινιάστηκε το 2025, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό τους «γειτονικούς, φιλικούς και ομοϊδεάτες εταίρους» απέναντι στις αυξανόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης, του Πλαισίου του Ουίνδσορ και της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Ουκρανία, με ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο να επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους στην ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας και να δεσμεύονται για συνέχιση της πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, ζητούν από τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο και να αποδεχθεί άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.
Στο κεφάλαιο της ασφάλειας και άμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους απέναντι στις υβριδικές απειλές, την κυβερνοασφάλεια, την ασφάλεια στη θάλασσα και τη στρατιωτική κινητικότητα, ενώ επανέλαβαν ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Ευρώπης.
Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, υποστήριξαν τη λύση δύο κρατών για το Παλαιστινιακό, ζήτησαν ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα, καταδίκασαν τη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη και επανέλαβαν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Παράλληλα, εξέφρασαν υποστήριξη στην κυριαρχία του Λιβάνου και κάλεσαν το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να τερματίσει τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην περιοχή.
Στη δήλωση γίνεται επίσης αναφορά στην Κύπρο, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται να ολοκληρώσουν την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου που αφορά τις Κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις.
Στο πεδίο των επαφών μεταξύ πολιτών, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus+ το 2027, ενώ ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Youth Experience Scheme, το οποίο θα επιτρέψει σε 100.000 νέους από κάθε πλευρά να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν ή να συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντισμού για διάστημα έως τριών ετών.
Οι δύο πλευρές προχώρησαν επίσης σε συμφωνίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών άνθρακα, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, την ψηφιακή πολιτική και την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.
Παράλληλα, δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, της διακίνησης μεταναστών και του διασυνοριακού εγκλήματος, μέσω στενότερου συντονισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και βρετανικών αρχών.
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