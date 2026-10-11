Βρετανική στήριξη προς Ζελένσκι μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί αλλαγής ηγεσίας στην Ουκρανία

Η τοποθέτηση του Βρετανού πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου. Ο Ζελένσκι άσκησε δριμεία κριτική στη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει στη Μόσχα επιπλέον οικονομικούς πόρους για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στην Ουκρανία, η οποία, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία.

Το Λονδίνο διατηρεί τη γραμμή πίεσης προς τη Ρωσία

Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ και ο Ζελένσκι συζήτησαν την ανάγκη να παραμείνει ισχυρή η πίεση προς τη Ρωσία, ενώ συμφώνησαν να έχουν συνάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει να συνεχίσει την ενίσχυση των κυρώσεων και να προχωρήσει σε επιπρόσθετες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι η Μόσχα οφείλει να αποδεχθεί άμεσα μια ενεργειακή εκεχειρία, βάζοντας τέλος τόσο στα πλήγματα κατά ουκρανικών υποδομών όσο και στις επιθέσεις που επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως σημείωσαν, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει στην άμεση αύξηση της διαθεσιμότητας ενέργειας και τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Η επικοινωνία των δύο ηγετών έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, ενώ άλλοι 18 τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές και σε κτίρια κατοικιών.

Σιμπίχα: Η επιλογή της ηγεσίας ανήκει στους Ουκρανούς

Απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ έδωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για το ποιος θα ηγείται της χώρας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του ουκρανικού λαού.

«Χαίρει της υποστήριξης του ουκρανικού λαού και αυτός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει. Οι δηλώσεις που προέρχονται από το εξωτερικό απλώς επιβεβαιώνουν ότι επιτελεί σωστά το έργο του. Αξίζει την υποστήριξη όλων μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στον Ζελένσκι.