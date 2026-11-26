Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στην ατζέντα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρίσκεται το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2028-2034, καθώς και το θέμα συνέχισης της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Συμβούλιο, όπου θα παρακαθίσει σε συνάντηση των ηγετών – φίλων της Πολιτικής Συνοχής, κατόπιν πρόσκλησης από την Πρωθυπουργό της Ιταλίας και τον Πρόεδρο της Ρουμανίας, ενώ ακολούθως θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των χωρών της Ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση και στη συνέχεια στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα λάβει χώρα η καθιερωμένη ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ενώ στη συνέχεια οι ηγέτες θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας με θέμα το νέο ΠΔΠ. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα διεξαχθούν διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις, με στόχο την πρόοδο επί του ΠΔΠ.

Οι συζητήσεις για το ΠΔΠ θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, ενώ το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι άλλοι ηγέτες θα συζητήσουν τη Χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027, στη βάση της πρόσφατης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συνοδεύεται στις Βρυξέλλες από τη Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης, Πόλυ Παπαβασιλείου, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου, Νεκτάριο Σωτηρίου και υπηρεσιακούς παράγοντες, αναμένεται να αναχωρήσει για την Κύπρο το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ