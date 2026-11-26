Το ένα αφορούσε την ενημέρωση των κρατών–μελών για τη νέα στρατηγική για την Αρκτική (που για όσους μπορούν να κοιτάξουν τον κόσμο «από πάνω», επεξηγεί εν μέρει και τη στάση των ευρωπαϊκών χωρών που περιβάλλουν τον Βόρειο Πόλο απέναντί μας). Το άλλο ζήτημα, που απασχόλησε τη συνάντηση των ΥΠΕΞ, αφορούσε στην πραγματοποίηση, στο περιθώριο του ΣΕΥ, της δεύτερης συνάντησης μεταξύ των ΥΠΕΞ κρατών-μελών, της ύπατης εκπροσώπου Κάλας, των επιτρόπων Κος και Σίκελα και των αντιπροσωπειών των Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβίας, Καζακστάν, Κιργισίας, Τατζικιστάν, Τουρκίας, Τουρκμενιστάν, Ουκρανίας και Ουζμπεκιστάν.

Η συγκεκριμένη συνάντηση για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, σχετίζεται με ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ παγκοσμίως, αφού αποτελεί σημαντικό γεωοικονομικό βραχίονα της πολιτικής Global Corridor της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνει, επίσης, και τον διάδρομο Lobito στην κεντρική και δυτική Αφρική, αλλά και τον πολυαναφερόμενο εδώ στην Κύπρο, διάδρομο IMEC με την Ινδία.

Πέραν των ζητημάτων γύρω από την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα (που για την ικανοποίησή τους η ΕΕ, με προμετωπίδα τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, χρηματοδοτεί και αναπτύσσει με €50 εκατ. το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας της Μαύρης Θάλασσας), η συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη του τρίπτυχου διαδρόμου, στους ψηφιακούς, εμπορικούς και ενεργειακούς τομείς, που θα ενώνει την Ευρώπη με την Κεντρική Ασία, με στόχο τον τριπλασιασμό των εκατέρωθεν ροών και τη μείωση του χρόνου διέλευσης προϊόντων μέχρι το 2030.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθούνται και ήδη πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις σε σιδηροδρόμους, λιμάνια, οδικές αρτηρίες, διασυνοριακές οπτικές ίνες, δορυφορική συνδεσιμότητα, κέντρα δεδομένων, ενεργειακές διασυνδέσεις και έργα σε ανανεώσιμες πηγές, με μικτή χρηματοδότηση και εγγυήσεις, κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και μεγάλες επιχειρήσεις των υπό αναφορά κλάδων. Ήδη, συγκεκριμένες ευρωπαϊκές εταιρείες, κυρίως γερμανικές και βελγικές, εμπλέκονται σε αυτά τα δίκτυα, ακόμα και στην περίπτωση της Γεωργίας, που για τους γνωστούς πολιτικούς λόγους, δεν συμμετείχε στην υπό αναφορά Σύνοδο.

Το στοίχημα της ΕΕ σε σχέση με τον «Μεσαίο Διάδρομο», αν και επικαλείται ως αφορμή την πρόθεση «παράκαμψης» της Ρωσίας, στην πραγματικότητα αφορά την ουσιαστική δυνατότητα της Ευρώπης να καταστεί πραγματικός παίκτης στα ανατολικά της και να δημιουργήσει ανταγωνιστικές, με τις αντίστοιχες κινεζικές πολιτικές Belt and Road, υποδομές και δίκτυα πολύπλευρης διασυνδεσιμότητας, να διασφαλίσει πρόσβαση σε ενέργεια και σπάνιες γαίες και να επεκτείνει το αποτύπωμά της στις υποσχόμενες αγορές της Ευρασίας.

Οι δε επιμέρους πολιτικές και έργα του «Μεσαίου Διαδρόμου», είτε τούτα αφορούν τη Μαύρη Θάλασσα, τον Καύκασο, είτε την Κεντρική Ασία (όπου το Καζακστάν με τα 500 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ σε δεδηλωμένες συμφωνίες με την ΕΕ πρωταγωνιστεί) θα έπρεπε να είχαν επιδιωχθεί και προωθηθεί δυναμικά, έστω και αν δεν προέκυπταν τα ζητήματα που υπάρχουν σήμερα με τη Ρωσία, ή έστω και αν η αντίστοιχη κινεζική πολιτική Belt and Road δεν ίσχυε. Και τούτο επειδή η συνολική πρόθεση της ΕΕ για αυτονομία και ανθεκτικότητα δεν θα έπρεπε να γίνεται ως αντίδραση στις πολιτικές άλλων μεγάλων παικτών του παγκόσμιου συστήματος, αλλά ως ίδια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πρωταγωνιστικής πρόθεσης και γεωστρατηγικής στόχευσης.

Γι’ αυτό και στην επόμενη επί του θέματος σύνοδο κορυφής της Σόφιας το 2027, που θα αφορά τη διασυνδεσιμότητα και τις διαστάσεις των δικτύων μεταφορών και της ψηφιοποίησης του «Μεσαίου Διαδρόμου», παρουσιάζεται η ευκαιρία σε κράτη όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, που διατέμνουν τον ευρύτερο σχεδιασμό του Global Corridor λόγω εμπλοκής τους με τον «κάθετο» IMEC, αλλά και τους λοιπούς σχεδιασμούς τους (Νότιος ενεργειακός διάδρομος) να συμβάλλουν ώστε να μετατοπιστεί η επικρατούσα αφηγηματική επιχειρηματολογία.

Μια τέτοια αλλαγή ρητορικής δεν θα αφαιρούσε από τη σημασία που αποδίδεται στην παράμετρο ασφάλειας, αλλά θα επανατοποθετούσε το πλέγμα των σχέσεων στη σωστή του διάσταση, που δεν είναι άλλη από την επιδίωξη της ευρωπαϊκής αυτονομίας, ανθεκτικότητας και οφέλους, ανεξάρτητα του τι πράττει η Κίνα, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο οποιοσδήποτε άλλος. Αφού, σε αντίθετη περίπτωση, και με τη συνεχιζόμενη επίκληση της «ρωσικής απειλής», η σημασία όλων αυτών των εξαιρετικά σημαντικών για την Ευρώπη πολιτικών καθίσταται εξαρτώμενη της ύπαρξης ή μη της όποιας απειλής. Κατά συνέπεια, αν εκλείψει η απειλή τι θα συμβεί; Θα πάψει η ΕΕ να ενδιαφέρεται για την αυτονομία και την ανθεκτικότητά της και θα παγώσει τη στρατηγική διασύνδεσή της με τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία; Όχι ασφαλώς. Οπότε, λίγο λιγότερη «Κάλας» (sic) και λίγο περισσότερη στρατηγική οριοθέτηση της εκφραζόμενης ρητορικής θα μας έκανε καλό…