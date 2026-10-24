Μακελειό σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία - Επτά νεκροί και 40 τραυματίες

Η επίθεση σημειώθηκε στην εκκλησία Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Αμμάν. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Ιορδανίας, Ιμπραχίμ αλ Μπουντούρ, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας, δείχνει ενόπλους να πλησιάζουν την εκκλησία και να πυροβολούν προς το κτήριο, προτού κινηθούν προς την είσοδό του. Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να προστατευθούν και να διαφύγουν.

BREAKING: New footage shows the moment Islamists entered a church in Jordan and began slaughtering worshippers. Six have been confirmed dead, with dozens more injured. https://t.co/piHLcVnhd0 — Eyal Yakoby (@EYakoby) October 23, 2026

Ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην κηδεία ανέφερε στο Associated Press ότι οι πυροβολισμοί άρχισαν περίπου 15 λεπτά μετά την έναρξη της τελετής, προκαλώντας πανικό στους συγκεντρωμένους.

Οι αρχές εξαπέλυσαν επιχείρηση εντοπισμού των δραστών, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών της Ιορδανίας απέδωσε την επίθεση σε εξτρεμιστές, διευκρινίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με γνωστές οργανώσεις εντός ή εκτός της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ανάληψη ευθύνης.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ επισκέφθηκε την περιοχή και καταδίκασε την επίθεση, διαμηνύοντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες συνέπειες. Η κυβέρνηση της Ιορδανίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με χώρες της περιοχής και θρησκευτικούς ηγέτες να εκφράζουν την καταδίκη τους. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη.

Η περιοχή Καράκ φιλοξενεί σημαντική χριστιανική κοινότητα. Το 2016 είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο αιματηρής επίθεσης ενόπλων, κατά την οποία σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά αστυνομικοί.

Πηγές: Reuters / Associated Press / The Guardian