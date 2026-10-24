Συμβούλιο της Ευρώπης: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για αστυνομική βία και εμπλοκή στρατού στις διαδηλώσεις

«Καλώ τα κράτη μέλη να προστατεύσουν το δικαίωμα στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και να μεριμνήσουν ώστε η πλαισίωση των αστυνομικών δυνάμεων να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι.

Μεγάλες διαδηλώσεις αναμένονταν σήμερα στη Γαλλία, την Αλβανία, την Ιταλία και την Ισπανία, με φόντο την κινητοποίηση των νέων, τις ανησυχίες για την αγοραστική δύναμη και τη χαμηλή δημοτικότητα κυβερνήσεων.

Σε αρκετές από τις χώρες αυτές, οι κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων αμαυρώθηκαν από βία, ενώ οι επίσημες αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε ζητήματα δημόσιας τάξης.

Η Γαλλία επέβαλε απαγορεύσεις κυκλοφορίας και απαγόρευσε πολλές από τις διαδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ προέβλεψε μαζική ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, μεταξύ άλλων με την κινητοποίηση στρατιωτών.

Στρατιώτες ανέπτυξε και η Ιταλία. Η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε διάταγμα για την ασφάλεια, το οποίο χαλαρώνει τους κανόνες για την κράτηση ανηλίκων.

«Οι δυνάμεις της τάξης πρέπει να ευνοούν τον διάλογο και την αποκλιμάκωση. Μπορεί να είναι νόμιμο η αστυνομία να παρεμβαίνει απέναντι σε λεηλασίες και ταραχές και να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσώπων, όμως η καταφυγή στη βία και η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να διέπονται από αυστηρούς κανόνες», προειδοποίησε ο Επίτροπος.

Η χρήση βίας από τις δυνάμεις της τάξης, πρόσθεσε, «θα πρέπει να είναι αυστηρά απαραίτητη και οι καταγγελίες για παραβιάσεις δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ταχείας έρευνας».

Η στέρηση της ελευθερίας «δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται προκειμένου να εκφοβίσει ή να αποτρέψει μια ειρηνική διαδήλωση», ανέφερε, καλώντας επίσης τις αρχές να λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και την ευαλωτότητα των παιδιών.

Ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι εκτίμησε ότι «η καταφυγή στο στρατιωτικό προσωπικό προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση της τάξης στη διάρκεια διαδηλώσεων μπορεί να αποδειχθεί προβληματική από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Προειδοποίησε ακόμη ότι πράξεις βίας από ορισμένα άτομα ή ομάδες δεν δικαιολογούν αυθαίρετους περιορισμούς, γενικές απαγορεύσεις ή τη διάλυση ολόκληρης της συγκέντρωσης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, με έδρα το Στρασβούργο, έχει 46 κράτη μέλη, τα οποία έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ