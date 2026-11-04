Σε κλοιό διαδηλώσεων και η Δανία - Αντιδράσεις για τη μείωση της φοιτητικής στήριξης

Με σύνθημα "Αρκετά", 11 ενώσεις μαθητών λυκείου και φοιτητών συγκεντρώθηκαν στην πλατεία δημαρχείου της Κοπεγχάγης, απ΄όπου ξεκίνησε η πορεία με προορισμό το κοινοβούλιο, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Μαθητών Λυκείου της Δανίας, περίπου 12.000 νέοι συμμετέχουν στην πορεία, ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην υπόλοιπη χώρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, διαδηλώσεις μαθητών λυκείου ξεκίνησαν από τη Γαλλία και επεκτάθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Κοπεγχάγη η παρουσία της αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή στη σημερινή διαδήλωση.

Κάτω από γαλάζιο ουρανό, μαθητές λυκείου και φοιτητές φώναζαν "αθέτηση υπόσχεσης" απευθυνόμενοι προς την κεντροαριστερή κυβέρνηση και ορισμένα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, που αθέτησαν τη δέσμευσή τους να μην μειώσουν τα βοηθήματα προς τους φοιτητές.

"Θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα για οικονομική βοήθεια για τις σπουδές μας. Έτσι δεν θα πιεζόμαστε για να βρούμε δουλειά και δεν θα έχουμε πάντα την έγνοια να βρούμε τον τρόπο να καλύψουμε τα έξοδά μας για μεταφορές και διατροφή. Οι γονείς μας δεν μπορούν πάντοτε να αναλαμβάνουν τα πάντα", δήλωσε η Μαλού Στέφενσεν, μια 18χρονη μαθήτρια λυκείου.

Στο προχέδιο προϋπολογισμού, η κυβέρνηση θέλει, προκειμένου να υποστηρίξει τις αμυντικές δαπάνες, να καταργήσει το δημόσιο επίδομα σπουδών (SU), που δινόταν μέχρι τώρα σε όλους από την ηλικία των 18 ετών, για τους φοιτητές που ζουν με τους γονείς τους αν αυτοί έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 94.000 ευρώ.

Το επίδομα θα είναι προοδευτικό για τους φοιτητές οι γονείς των οποίων έχουν ετήσιο εισόδημα από 55.000 έως 94.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, περίπου 14.000 φοιτητές αναμένεται να χάσουν το επίδομά τους και περίπου 8.000 θα το δουν να μειώνεται.

Ο Κϊραν Χίντσοου, φοιτητής γεωπονίας, καταγγέλλει τις "κακές προτεραιότητες" της κυβέρνησης.

"Ειλικρινά, είμαι υπερήφανος που είχαμε επιτέλους μια υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση στη Δανία (...) κι όμως, βλέπουμε περικοπές στα κοινωνικά επιδόματά μας και στην οικονομική βοήθεια για τους νέους, ενώ η κυβέρνηση χρηματοδοτεί μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις και τις αμυντικές δαπάνες", λέει.

Σε ισχύ από το 1970, το SU είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του ισότιμου πανεπιστημιακού συστήματος της Δανίας, υποσχόμενο σε κάθε νέο ότι μπορεί να σπουδάσει ανεξάρτητα από το οικονομικό επίπεδο των γονιών του.

Ανέρχεται σε περίπου 152 ευρώ όταν ο φοιτητής μένει με τους γονείς του και φθάνει τα 980 ευρώ όταν μένει μόνος.

"Στη Δανία, είχαμε ένα από τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο, και είναι εντελώς παράλογο να θέλει κάποιος να το διαλύσει", λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των μαθητών λυκείου της Δανίας, ο Όσκαρ Τόνσπεργκ-Χόφμαν.

"Είναι εξάλλου κάτι που προβάλλουμε παντού όπου πάμε στο εξωτερικό. Δεν έχει επομένως καμία λογική το να μειωθεί η οικονομική βοήθεια για τους νέους που σπουδάζουν", προσθέτει.

Περίπου 40.000 μαθητές λυκείου από 57 σχολικά συγκροτήματα σε όλη τη χώρα απεργούν σήμερα, σύμφωνα με την οργάνωση.

Σύμφωνα με τον νεαρό άνδρα, οι οργανώσεις των μαθητών λυκείου θέλησαν να εμπλακούν σε διάλογο με την κυβέρνηση, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης, το Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (SF) και το Ριζοσπαστικό Κόμμα (R), που ήταν μέχρι πρότινος αντίθετα στις περικοπές στην παιδεία, υπεραμύνθηκαν κατ' επανάληψη του σχεδίου προϋπολογισμού.

"Δεν είναι μυστικό για κανέναν ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν προέρχεται από εμάς. Όμως καταλήξαμε σε συμβιβασμούς σε αυτή την κυβέρνηση και δεσμεύομαι πλήρως", είπε η υπουργός Οικονομίας και Εσωτερικών Πία Όλσεν Ντιρ, που είναι επίσης επικεφαλής του SF.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ