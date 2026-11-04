Νέες διαδηλώσεις, αυτή τη φορά μαζί με απεργιακές κινητοποιήσεις, αναμένονται την Πέμπτη στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, από 500.000 έως 700.000 άτομα αναμένεται να βρεθούν στους δρόμους του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων. Περίπου 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επιφυλακή.
Δεν τα παρατάνε οι Γάλλοι: Ξανά στους δρόμους την Πέμπτη με απεργιακές κινητοποιήσεις - 70 χιλιάδες αστυνομικοί σε επιφυλακή
Από 500.000 έως 700.000 άτομα αναμένεται να διαδηλώσουν στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ενώ περίπου 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός.
Παραμένει ασαφής η διαδρομή της πορείας στο Παρίσι. Οι διαδηλωτές έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν να κινηθούν στο κέντρο της πόλης, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη γνωστοποιήσει αν αντιμετωπίζουν θετικά αυτό το ενδεχόμενο.
Το πρωί της Τετάρτης, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε στο προεδρικό μέγαρο το Συμβούλιο Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας.
Συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου και της Ένωσης Δικαστών κατηγόρησαν τις κρατικές αρχές για αυταρχισμό. Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη υποστήριξαν ότι οι αρχές επιχειρούν, με διοικητικά μέσα, να εμποδίσουν τις διαδηλώσεις.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέον δήλωσε ότι «είναι εκτός συζήτησης να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε στις 17 Οκτωβρίου», επικαλούμενη τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος, όπως είπε, «διέρχεται μία πολύ δύσκολη περίοδο».
Οι απεργίες αναμένεται να επηρεάσουν τομείς όπως η παιδεία και οι μεταφορές. Συμμετοχή στις διαδηλώσεις έχουν ανακοινώσει μαθητές, φοιτητές και το κίνημα των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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