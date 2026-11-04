Άγκυρα: «Προκατειλημμένη και άδικη» η στάση της ΕΕ στην έκθεση για την Τουρκία

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία ότι προβάλλουν «μαξιμαλιστικές θέσεις», ενώ απορρίπτει τις αναφορές της έκθεσης στο μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας–Λιβύης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή πλευρά υπερασπίζονται μαξιμαλιστικές θέσεις, ασυμβίβαστες με το διεθνές δίκαιο και αποκομμένες από την πραγματικότητα». Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ακόμη ότι αγνοούνται τα «νόμιμα δικαιώματα, τα συμφέροντα και οι δίκαιες πολιτικές» της Τουρκίας και του ψευδοκράτους.

Για το Κυπριακό, αναφέρει ότι «η ΕΕ δεν μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης εφόσον υιοθετεί άνευ όρων τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Αναφερόμενη στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα χαρακτηρίζει τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «εντελώς αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας». Προσθέτει ότι οι δηλώσεις της ΕΕ για το μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας–Λιβύης «δεν έχουν καμία ισχύ».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ απορρίπτει επίσης ως «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς της έκθεσης σχετικά με τα πολιτικά κριτήρια, τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, κάνοντας λόγο για «διπλά μέτρα και σταθμά» από ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Από την άλλη, η Άγκυρα αξιολογεί θετικά τις αναφορές στην πρόοδο της τουρκικής οικονομίας και στον ρόλο της χώρας στην άμυνα, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα. Επαναφέρει, επίσης, το αίτημά της για επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας–ΕΕ.

Καταλήγοντας, το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει την απαιτούμενη «στρατηγική βούληση» και να μετατρέψει τον πρόσφατο διάλογο σε συγκεκριμένες αποφάσεις που θα ενισχύσουν την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ