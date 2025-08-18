Φον ντερ Λάιεν για Ουκρανία: Τα διεθνή σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία

Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα διατηρήσει διπλωματική και, ιδίως, οικονομική πίεση στη Ρωσία, είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από συνάντηση που είχε χθες στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βλοντομίρ Ζελένσκι. Υπογράμμισε επίσης ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία.

"Από την αρχή της βάναυσης εισβολής της Ρωσίας, η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, ενωμένη, και θα σας υποστηρίξουμε για όσο χρειαστεί για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη", δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Πρέπει, ανέφερε, να έχουμε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να προστατεύσουμε τόσο την Ουκρανία όσο και τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης.

"Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες - κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις" τόνισε.

Ταυτόχρονα, είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό από μόνο του αποτελεί επίσης εγγύηση ασφάλειας.

Για τα εδαφικά ζητήματα στην Ουκρανία, είπε ότι η θέση μας είναι σαφής: Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αυτές είναι αποφάσεις, ανέφερε, που πρέπει να ληφθούν μόνο από την Ουκρανία και δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι.

"Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα διατηρήσει διπλωματική και, ιδίως, οικονομική πίεση στη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις. Έχουμε υιοθετήσει 18 πακέτα μέχρι στιγμής και προχωράμε στην προετοιμασία για το 19ο. Αυτό το πακέτο θα είναι διαθέσιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου".

Γνωρίζουμε, πρόσθεσε, ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, έχουμε ήδη θέσει τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας και θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση.

