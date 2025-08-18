Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Ευρώπη

Φον ντερ Λάιεν για Ουκρανία: Τα διεθνή σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρέπει, ανέφερε, να έχουμε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να προστατεύσουμε τόσο την Ουκρανία όσο και τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης.

Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα διατηρήσει διπλωματική και, ιδίως, οικονομική πίεση στη Ρωσία, είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από συνάντηση που είχε χθες στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βλοντομίρ Ζελένσκι. Υπογράμμισε επίσης ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία.

"Από την αρχή της βάναυσης εισβολής της Ρωσίας, η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, ενωμένη, και θα σας υποστηρίξουμε για όσο χρειαστεί για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη", δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. 

Πρέπει, ανέφερε, να έχουμε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για να προστατεύσουμε τόσο την Ουκρανία όσο και τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης.

"Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες - κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις" τόνισε.

Ταυτόχρονα, είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό από μόνο του αποτελεί επίσης εγγύηση ασφάλειας.

Για τα εδαφικά ζητήματα στην Ουκρανία, είπε ότι η θέση μας είναι σαφής: Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αυτές είναι αποφάσεις, ανέφερε, που πρέπει να ληφθούν μόνο από την Ουκρανία και δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι.

"Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα διατηρήσει διπλωματική και, ιδίως, οικονομική πίεση στη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις. Έχουμε υιοθετήσει 18 πακέτα μέχρι στιγμής και προχωράμε στην προετοιμασία για το 19ο. Αυτό το πακέτο θα είναι διαθέσιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου".

Γνωρίζουμε, πρόσθεσε, ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, έχουμε ήδη θέσει τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας και θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΕΦον ντερ ΛάιενΟύρσουλα φον ντερ ΛάιενΟΥΚΡΑΝΙΑΕΥΡΩΠΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited