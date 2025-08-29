Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στην Κοπεγχάγη για την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ο Κόμπος

Τη συνάντηση φιλοξενεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Lars Løkke Rasmussen, η χώρα του οποίου προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τρέχον εξάμηνο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μεταβαίνει σήμερα, Παρασκευή, στην Κοπεγχάγη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich).

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι οι εργασίες της Άτυπης Συνόδου θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στη «συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, καθώς επίσης και στην κατάσταση στη Γάζα».

Κατά την παραμονή του στην Κοπεγχάγη, ο κ. Κόμπος θα έχει επαφές με ομολόγους του, καθώς και με άλλους αξιωματούχους, καταλήγει η ανακοίνωση.

