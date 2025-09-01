ΤΑΡ: Μετέφερε 50 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τα τέλη του 2020

Τα στοιχεία είναι από την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας, το 2020.

Ο TAP έχει παραδώσει:

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, από τα τέλη του 2020, ο TAP έχει παραδώσει:

-Πάνω από 41,7 δισ. bcm στην Ιταλία.

-Πάνω από 4,8 δισ. bcm στην Ελλάδα.

-Πάνω από 3,2 δισ. bcm στη Βουλγαρία.

Ο Luca Schieppati, Διευθύνων Σύμβουλος του TAP, δήλωσε:

«Τα 50 bcm δεν είναι απλώς ένα ορόσημο - αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη του στρατηγικού ρόλου του TAP στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και στην υποστήριξη των κλιματικών της στόχων. Με την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά φυσικού αερίου από μια νέα πηγή και μέσω μιας νέας διαδρομής, ο TAP συνέβαλε στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στη μείωση της εξάρτησης από πιο ρυπογόνες μορφές ενέργειας, ενώ παράλληλα προχωρά στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία του.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε ακόμη περισσότερο στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η πρώτη φάση επέκτασης της δυναμικότητας του TAP - που θα οδηγήσει στην προσθήκη 1,2 bcm επιπρόσθετης μακροπρόθεσμης δυναμικότητας ετησίως από τις αρχές του 2026 - βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα μας επιτρέψει να συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό το στάδιο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω επεκτάσεις δυναμικότητας του αγωγού μέσω των Market Tests, ανάλογα με τη ζήτηση και την εξέλιξη του ενεργειακού τοπίου της Ευρώπης».

Η Marija Savova, Εμπορική Διευθύντρια του TAP, πρόσθεσε: «Ο TAP παρέχει αδιάλειπτη ροή φυσικού αερίου για περισσότερα από τεσσερισήμισι χρόνια, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας - τους shippers. Από τις αρχές του 2022, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ο TAP αξιοποίησε τις λειτουργικές δυνατότητες του αγωγού και ανέπτυξε εμπορικά προϊόντα που μας επέτρεψαν να μεταφέρουμε ποσότητες πέραν της ονομαστικής δυναμικότητάς του. Αυτό ενίσχυσε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ανέδειξε τον ρόλο των χωρών διέλευσης του TAP ως περιφερειακών ενεργειακών κόμβων. Καθώς το Market Test του 2023 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και αυτό του 2025 έχει μόλις ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη ζήτηση της αγοράς μέσω περαιτέρω επεκτάσεων δυναμικότητας».

Ο αγωγός TAP μήκους περίπου 877 χλμ. μεταφέρει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Shah Deniz II του αζέρικου τμήματος της Κασπίας Θάλασσας προς την Ευρώπη. Συνδέεται με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά στη Νότια Ιταλία.

Ο TAP συνδέεται με τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), ο οποίος ξεκίνησε την εμπορική του λειτουργία τον Οκτώβριο του 2022, παρέχοντας αέριο από την Κασπία στη Βουλγαρία. Όπως σημειώνεται σχετικά, τα σημεία εξόδου του ΤΑΡ στην Ελλάδα και την Αλβανία, μαζί με την προσγειάλωση στην Ιταλία, παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες για περαιτέρω μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στις ευρύτερες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες: bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%), Enagás (20%).

Πηγή: iefimerida.gr