Θεμιτά – αθέμιτος

Είμαι βαθιά συγκινημένος που η ΑΗΚ ανησυχεί για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ της ίδιας και της CYTA, δυο οργανισμών του δημοσίου. Έτσι από περιέργεια, πριν πάω στην ουσία, να υποβάλω μια ηλίθια ερώτηση: ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ ενός δημόσιου οργανισμού έναντι ενός ιδιωτικού είναι θεμιτός;

Για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, το ότι τα χέρια της ΑΗΚ είναι δεμένα σε κάποιους τομείς και σε κάποιες δραστηριότητες είναι αλήθεια. Για να λέμε όμως και των άλλων στραβών το δίκαιο, μεγάλη ευθύνη γι΄ αυτό φέρουν, διαχρονικά, οι διοικήσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ (που συμπεριλαμβάνουν κόμματα και κυβερνήσεις).

Όταν για χρόνια σπέρνεις ένα πλαίσιο το οποίο σου επιτρέπει να ελέγχεις και να κάνεις ότι θέλεις και να απολαμβάνεις τα υπερ-κέρδη σε βάρος του φορολογούμενου, αυτό ακριβώς, κάποια στιγμή θα θερίσεις. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε την α-προθυμία της ΑΗΚ να συνεργαστεί στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, τους περιορισμούς και τα εμπόδια στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια, ή στο διαχωρισμό των ίδιων των δομών της (παραγωγή – μεταφορά – διανομή) ή ακόμη και στο λογιστικό διαχωρισμό των δομών της. Όσο είχε τη δύναμη και έλεγχε την αγορά και το πολιτικό σκηνικό, κανένας δεν μιλούσε για ανταγωνισμό. Μάλιστα έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν ψέματα ότι η αγορά είχε ανοίξει… μέχρι που άρχισε να ανοίγει και να φαίνονται τα προβλήματα.

Ο επιχειρησιακός και λογιστικός διαχωρισμός, αποσκοπούσε όχι μόνο στο να καταστήσει την αγορά ενέργειας πιο ανταγωνιστική, αλλά και στο να βοηθήσει την ίδια την ΑΗΚ να προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Αυτά για να θυμόμαστε ποιοι πραγματικά στήριζαν την ΑΗΚ και πως.

Το επιχείρημα ότι «επειδή η ΑΗΚ εισήλθε στις τηλεπικοινωνίες άρα πρέπει να ισχύσει και το αντίστροφο» είναι άστοχο. Αν το πρώτο ήταν λάθος πρέπει να το επαναλάβουμε; Το ίδιο φυσικά ισχύει και γι΄αυτά που έγραψα πιο πάνω «επειδή κάποιες διοικήσεις και συνδικαλιστές της ΑΗΚ εμπόδισαν τους άλλους να δραστηριοποιηθούν στον τομέα, θα πρέπει τώρα να εμποδιστεί και η ΑΗΚ»; Φυσικά όχι. Το γράφω για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, την ίδια διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Και η αρχική και η σημερινή απόφαση θα έπρεπε/ πρέπει να αξιολογηθούν καθαρά τεχνοκρατικά, ορθολογικά και στρατηγικά. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά. Π.χ. η CYTA έχει τεχνογνωσία, υποδομές και γη που μπορεί να αξιοποιήσει κερδοφόρα και να συνεισφέρει στην επάρκεια παραγωγής ενέργειας και στα κέρδη που καταλήγουν στο δημόσιο. Από την άλλη, η CYTA απέκτησε αυτή τη γη και τεχνογνωσία και θα χρησιμοποιεί υποδομές και προσωπικό από άλλη κερδοφόρα δραστηριότητα με αποτέλεσμα να μπορεί να σκοτώσει τον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στα πρώτα του στάδια που αυτός επενδύει. Από την άλλη, αν η CYTA επενδύσει σημαντικά κονδύλια και φορτωθεί με έξοδα στο νέο τομέα και αποτύχει, τότε ενδεχομένως να σκοτώσουμε ένα άλλο υγιές κομμάτι της, τον τομέα τηλεπικοινωνιών. Δεν ξέρω τι ισχύει από όλα αυτά, ούτε και μπορώ να προβλέψω τι πρόκειται να γίνει. Απλά καταγράφω τη διαδικασία βάσει της οποίας θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες και πολλοί άλλοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την τελική απόφαση. Κάτι στο οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι.