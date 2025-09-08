Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων

ΝΙΚΗ ΛΑΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζει ψήφισμα κατά της Τουρκίας για την κράτηση των πέντε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο το ψήφισμα για την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Οι πέντε συνελήφθησαν στις 19 Ιουλίου από το ψευδοκράτος, ενώ επισκέπτονταν τις περιουσίες τους, κατηγορούμενοι για «παράνομη είσοδο». Έκτοτε παραμένουν υπό κράτηση, με αναφορές να κάνουν λόγο και για προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν κάποιοι από αυτούς.

Σύμφωνα με την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τετάρτη θα διεξαχθούν «έκτακτες συζητήσεις» για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, με τις σχετικές ψηφοφορίες να ακολουθούν την Πέμπτη. Το ζήτημα της Κύπρου έχει ενταχθεί σε αυτή τη θεματική, με τις πολιτικές ομάδες να συμφωνούν ότι απαιτείται διεθνής πίεση προς την Τουρκία.

Σκληρό ψήφισμα με σαφή μηνύματα

Όπως ανέφεραν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλα, το ψήφισμα χαρακτηρίζεται «έκτακτο» καθώς αφορά τρίτη χώρα και εμπεριέχει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.

Το προσχέδιο του κειμένου περιλαμβάνει σκληρό λεκτικό: κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενη κράτηση, έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, ενώ απαιτεί τον άνευ όρων τερματισμό των διώξεων και την άμεση απελευθέρωση των πέντε. «Η Τουρκία φέρει την πλήρη ευθύνη και η υπόθεση αυτή αποτελεί εμπόδιο για τις σχέσεις της με την ΕΕ», τόνισαν Κύπριοι ευρωβουλευτές, ζητώντας συνεργασία από όλες τις πολιτικές ομάδες.

Στήριξη για τις πυρκαγιές

Οι δύο ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η κυβέρνηση οφείλει να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης μέσα σε 12 εβδομάδες, ενώ υπογράμμισαν ότι στο Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να ενταχθεί και το φαινόμενο της ανομβρίας για χρηματοδότηση, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα.

Η Κύπρος εισέρχεται, έτσι, σε μια κρίσιμη εβδομάδα στο Στρασβούργο, όπου το βλέμμα θα στραφεί όχι μόνο στη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, αλλά και στη δυνατότητα έμπρακτης στήριξης της Κύπρου σε θέματα φυσικών καταστροφών και κλιματικών προκλήσεων.

 

