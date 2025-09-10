Αυστηρό μήνυμα Χατζηπαντέλα προς Κομισιόν για την αδυναμία στήριξης της Κύπρου στη φονική πυρκαγιά

Ιδιαίτερα αυστηρή κριτική στον μηχανισμό της Ε.Ε. για την αδυναμία παροχής έγκαιρης και αποτελεσματικής βοήθειας προς την Κύπρο, κατά τη φονική πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου στη Λεμεσό, άσκησε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ & ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επεσήμανε ότι η Κύπρος, όπως και άλλες χώρες του Νότου, πληρώνει βαρύ τίμημα από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με δύο ανθρώπινες ζωές να χάνονται και περισσότερα από 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, κατοικιών και καλλιεργειών να γίνονται στάχτη και ανέδειξε την ευθύνη της ΕΕ απέναντι στα κράτη μέλη.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρεί ότι έπραξε το καθήκον της με μερικά λόγια συμπάθειας. Δεν χρειαζόμαστε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε πράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού rescEU, με τη δημιουργία μόνιμων εναέριων και επίγειων ευρωπαϊκών μέσων σε στρατηγικά σημεία, ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση σε μελλοντικές κρίσεις.

Μάλιστα, απευθυνόμενος σε αυστηρό τόνο στην Επίτροπο για την Ετοιμότητα και διαχείριση κρίσεων της Ε.Ε. Hadja Lahbib, προειδοποίησε: «Αν ξαναζήσουμε παρόμοιες τραγωδίες χωρίς σχέδιο και μηχανισμό αντίδρασης, η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά εσάς».