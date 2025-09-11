ΕΕ: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο SAFE κατέθεσε η Τουρκια

Την κατάθεση επίσημου αιτήματος για τη συμμετοχή στο Μέσο Δράσης για την Ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE) από την Τουρκία, επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόσο η Τουρκία, όσο και η Νότιος Κορέα επιβεβαίωσαν την επιθυμία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα συνολικού ύψους €150 δισ.

«Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρένιερ, ερωτώμενος σχετικά κατά την ενημέρωση των συντακτών Τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Ο Ρένιερ σημείωσε ότι και η Νότιος Κορέα έχει καταθέσει παρόμοιο αίτημα. Επικαλούμενος λόγους εμπιστευτικότητας, ο εκπρόσωπος δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας και αρκέστηκε στο να εξηγήσει την τωρινή κατάσταση διαπραγμάτευσης με άλλες τρίτες χώρες.

Σε συνέχεια της διάθεσης των κονδυλίων στα 19 κράτη - μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο SAFE, στο πλαίσιο της οποίας η Κύπρος θα λάβει €1,181 δισ., η Επιτροπή σημείωσε ότι «τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να περιλαμβάνονται στα εθνικά επενδυτικά σχέδια που κατατίθενται από τα κράτη - μέλη, κατά το μέγιστο ποσοστό του 35%. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις τρίτες χώρες τη στιγμή που μιλάμε».

Για μεγαλύτερο ποσοστό από το 35%, «θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση μιαούς διμερή συμφωνία, και εκεί βαδίζουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά», επεσήμανε η Επιτροπή. Σχετικά με αυτή την κατεύθυνση και τα επόμενα βήματα, «περιμένουμε τη σχετική απόφαση από το Συμβούλιο για διαπραγματεύσεις με Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ