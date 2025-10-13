«Ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο»: Η ανάρτηση της Φον ντερ Λάιεν για τους Ισραηλινούς ομήρους

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Ευρώπη υποστηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

«Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μια στιγμή απόλυτης χαράς για αυτές τις οικογένειες», τονίζει σε μήνυμά της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Προσθέτει δε «Και μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο. Σημαίνει ότι μπορεί να γυρίσει μια σελίδα. Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας που τερματίζει τον πόλεμο σήμερα στο Σαρμ ελ-Σέιχ θα αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο.

Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επιτυχία της με όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Ειδικότερα, παρέχοντας υποστήριξη στη διακυβέρνηση και για τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Θα αποτελέσουμε ενεργό δύναμη εντός της Ομάδας Παλαιστινίων Δωρητών. Και θα παρέχουμε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

