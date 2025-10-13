Γάζα: Απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων από φυλακές του Ισραήλ – Επιχείρηση μεταφοράς σε εξέλιξη (εικόνες)

Διακόσιοι πενήντα Παλαιστίνιοι που εξέτιαν ισόβια ποινή σε ισραηλινές φυλακές αναμένεται να απελευθερωθούν και να μεταφερθούν άμεσα στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και στο εξωτερικό, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters αξιωματούχος που εμπλέκεται στην επιχείρηση.

Το διεθνές πρακτορείο μεταδίδει ότι λεωφορεία ήδη ξεκίνησαν από τις φυλακές Οφέρ στη Δυτική Όχθη.

Στο μεταξύ, ένα ισραηλινό θωρακισμένο όχημα και drones έριξαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες σε Παλαιστινίους που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στη φυλακή Ofer στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, περιμένοντας την απελευθέρωση των δικών τους ανθρώπων, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι οικογένειες των Παλαιστινίων κρατουμένων περιμένουν την αποφυλάκισή τους από τη φυλακή Όφερ, δυτικά της Ραμάλα.

Bίντεο δείχνουν δύο λεωφορεία που πιστεύεται ότι μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατούμενους να φεύγουν από τη φυλακή Ofer.

Νοσοκομείο στη Γάζα προετοιμάζεται να υποδεχτεί Παλαιστίνιους κρατούμενους

Οι ιατρικές ομάδες στη Γάζα έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της σημερινής ανταλλαγής ομήρων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας υπό τη διοίκηση της Χαμάς.

Η ιατρική περίθαλψη θα παρέχεται στο νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτει το υπουργείο.

Το απόγευμα η μεταφορά των σορών των Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath.

Το δημοσίευμα δεν αναφέρει τον αριθμό των σορών που θα παραδοθούν.

Από το Ισραήλ έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον 26 όμηροι είναι νεκροί.

Πάντως η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες στον εντοπισμό ορισμένων από τις σορούς.

Νωρίτερα η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε ότι όλοι οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι έχουν πλέον απελευθερωθεί.

