Ανοίγουν περισσότερες επιχειρήσεις από όσες κλείνουν σε Κύπρο και ΕΕ

Το 2023, υπήρχαν πάνω από 33 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ. Ενώ εκείνο το έτος δημιουργήθηκαν 3,5 εκατομμύρια νέες επιχειρήσεις, καταγράφηκαν 2,8 εκατομμύρια θάνατοι επιχειρήσεων, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον «θάνατο» επιχειρήσεων.

Το ποσοστό γέννησης επιχειρήσεων ήταν 10,5%, ενώ το ποσοστό θανάτου επιχειρήσεων ανήλθε σε 8,5%.

Στο 9,67% βρισκόταν το ποσοστό «γέννησης» νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο το 2023, ενώ το ποσοστό «θανάτων» επιχειρήσεων βρισκόταν στο 7,17%

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το 2023 δημιουργήθηκαν περισσότερες εταιρείες από όσες διαλύθηκαν. Εξαιρέσεις ήταν η Βουλγαρία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Σλοβακία, όπου τα ποσοστά θανάτου επιχειρήσεων ήταν υψηλότερα από τα ποσοστά γεννήσεων.

Τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων επιχειρήσεων καταγράφηκαν στη Λιθουανία (19,6%), τη Μάλτα (17,1%) και την Πορτογαλία (16,8%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Αυστρία (6,2%), τη Δανία (7,3%) και την Ιταλία (7,8%).

Αντίθετα, τα υψηλότερα προκαταρκτικά ποσοστά θανάτου επιχειρήσεων καταγράφηκαν στην Εσθονία (27,5%), την Ιρλανδία (16,6%) και τη Βουλγαρία (16,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (2,6%), την Ελλάδα (3,4%) και την Ολλανδία (5,0%).