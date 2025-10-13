Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ανοίγουν περισσότερες επιχειρήσεις από όσες κλείνουν σε Κύπρο και ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο 9,67% βρισκόταν το ποσοστό «γέννησης» νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο το 2023, ενώ το ποσοστό «θανάτων» επιχειρήσεων βρισκόταν στο 7,17%

Το 2023, υπήρχαν πάνω από 33 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην ΕΕ. Ενώ εκείνο το έτος δημιουργήθηκαν 3,5 εκατομμύρια νέες επιχειρήσεις, καταγράφηκαν 2,8 εκατομμύρια θάνατοι επιχειρήσεων, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον «θάνατο» επιχειρήσεων.

Το ποσοστό γέννησης επιχειρήσεων ήταν 10,5%, ενώ το ποσοστό θανάτου επιχειρήσεων ανήλθε σε 8,5%.

Στο 9,67% βρισκόταν το ποσοστό «γέννησης» νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο το 2023, ενώ το ποσοστό «θανάτων» επιχειρήσεων βρισκόταν στο 7,17%

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, το 2023 δημιουργήθηκαν περισσότερες εταιρείες από όσες διαλύθηκαν. Εξαιρέσεις ήταν η Βουλγαρία, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Σλοβακία, όπου τα ποσοστά θανάτου επιχειρήσεων ήταν υψηλότερα από τα ποσοστά γεννήσεων.

Τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων επιχειρήσεων καταγράφηκαν στη Λιθουανία (19,6%), τη Μάλτα (17,1%) και την Πορτογαλία (16,8%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Αυστρία (6,2%), τη Δανία (7,3%) και την Ιταλία (7,8%).

Αντίθετα, τα υψηλότερα προκαταρκτικά ποσοστά θανάτου επιχειρήσεων καταγράφηκαν στην Εσθονία (27,5%), την Ιρλανδία (16,6%) και τη Βουλγαρία (16,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (2,6%), την Ελλάδα (3,4%) και την Ολλανδία (5,0%).

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣEurostatΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα