Κομισιόν: «Δεν υπάρχει ταξιδιωτική απαγόρευση στον Πούτιν» - Ο ρόλος της Βουδαπέστης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σήμερα στα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη στάση της ΕΕ απέναντι σε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, τον ρόλο της χώρας αυτής και τις νομικές επιπτώσεις για την άφιξη του Πούτιν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, ξεκαθάρισε ότι ενώ ο Πούτιν και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχουν υποστεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, δεν τους έχει επιβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση από την ΕΕ. Επομένως, τεχνικά δεν υπάρχει εμπόδιο στο ταξίδι του Πούτιν προς την Ουγγαρία.

Όσον αφορά τον ρόλο της Ουγγαρίας, η Κομισιόν σημείωσε ότι η χώρα εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα και όχι της ΕΕ στο ζήτημα. Παρά το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Πούτιν, η Ουγγαρία παραμένει νομικά υποχρεωμένη να το εφαρμόσει έως την επίσημη αποχώρησή της από το Δικαστήριο, η οποία αναμένεται το επόμενο έτος. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Κομισιόν, «κάθε κράτος μέλος διατηρεί διακριτική ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων».

Σχετικά με την απαγόρευση των ρωσικών πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η Ουγγαρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξαίρεση για υπερπτήσεις, κάτι που είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα.

Τέλος, για τη συνάντηση, η ΕΕ τόνισε πως «οποιαδήποτε συνάντηση που προάγει τη διαδικασία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη».

