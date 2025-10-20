Κάλας: Το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας δεν θα είναι το τελευταίο

Οι Υπουργοί ήταν και πάλι σαφείς σήμερα, μετά το 19ο πακέτο κυρώσεων, θα πρέπει να εργαστούμε για το επόμενο πακέτο. Δεν θα είναι το τελευταίο, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, μετά το τέλος της συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων των 27, οι οποίοι συζήτησαν στην κατεύθυνση υιοθέτησης του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το πακέτο αναμένεται να «περάσει» αργότερα αυτή την εβδομάδα, στη Σύνοδο των αρχηγών κρατών μελών και κυβερνήσεων, στις 23 Οκτωβρίου, καθώς η Αυστρία και η Σλοβακία μπλοκάρουν την υιοθέτηση του πακέτου λόγω θεμάτων ενέργειας.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ ενθαρρύνουν νέα μέτρα για την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου μετά το Συμβούλιο, τονίζοντας πως «θα πρέπει επίσης όλοι να δώσουμε προσοχή στην έκκληση του [Αμερικανού] Προέδρου [Ντόναλντ] Τραμπ να σταματήσει η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία». Η Κάλας πρόσθεσε ότι για να «μειωθούν περαιτέρω τα ρωσικά πολεμικά κεφάλαια», το μπλοκ χρειάζεται μια πιο «ισχυρή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ κατά του σκιώδους στόλου». Αυτός ο στόλος εκτιμάται σε 600 έως 1.400 πλοία και σύμφωνα με έγγραφο εργασίας θέτει «σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη θαλάσσια ασφάλεια».

Σχετικά με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για παράδοση υλικού στην Ουκρανία, η Κάλας ανακοίνωσε ότι οι 27 είναι 300.000 βλήματα πυροβόλων πίσω από τα 2.000.000 που έχουμε δεσμευτεί να παραδώσουμε στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους, καλώντας τα κράτη μέλη να δουλέψουν εντατικότερα σε αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την Εσθονή επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, η Ρωσία «καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη» και δεν δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον για την ειρήνη, παρά τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη σε δύο εβδομάδες. «Φυσικά, όλες οι προσπάθειες για ειρήνη είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν βλέπουμε τη Ρωσία να θέλει πραγματικά την ειρήνη. Η ευχή μου θα ήταν να ήταν ο Πρόεδρος Ζελένσκι να συναντούσε τον Πούτιν, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό», πρόσθεσε.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζήτησαν ακόμη την κατάσταση στη Γάζα και το πακέτο κυρώσεων που έχει προτείνει η Κομισιόν, καθώς και τους αυξανόμενους παγκόσμιους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Νωρίτερα, η Κάλας ανέφερε όσον αφορά τις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή πως «η κατάπαυση του πυρός είναι η πρώτη δοκιμασία αντοχής», κάνοντας λόγο για μια καλή πρώτη φάση. «Φυσικά πρέπει να εργαστούμε για το τι περισσότερο μπορεί να γίνει για να επιτευχθεί μια βιώσιμη ειρήνη», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στους πολίτες στη Γάζα.

Αυτή την ώρα, μετά το πέρας του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ πραγματοποιείται υπουργική σύνοδος με τίτλο τη «Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα», με τη συμμετοχή της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας, του Καζακστάν, του Κιργιστάν, του Ουζμπεκιστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκμενιστάν, με θέμα την ενέργεια, οι μεταφορές και η θαλάσσια διαχείριση.

Πηγή: ΚΥΠΕ