Κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε τους υαλοκαθαριστήρες;

Πολλές φορές παραβλέπονται, αλλά οι υαλοκαθαριστήρες συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά εξαρτήματα του αυτοκινήτου. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να ρίχνει καν βροχή για να διαπιστώσουμε τη σημασία τους. Ακόμα και απλή σκόνη να έχει το παρμπρίζ, αν ψεκάσουμε νερό και τα μάκτρα δεν βρίσκονται στη δέουσα κατάσταση, αυτό που θα πάρουμε είναι ένα απίστευτα ενοχλητικά μουτζουρωμένο κρύσταλλο – με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ορατότητα, ειδικά όταν είναι κόντρα ο ήλιος ή πέφτουν αδιάκοπα σταγόνες βροχής.

Αν οι καθαριστήρες δεν είναι στα καλά τους, τότε απλούστατα δεν θα βλέπουμε σε περίπτωση που βρέχει. Έτσι, ακόμα πιο απλά, από δυο (ή ένα στα μικρότερα αυτοκίνητα) κομμάτια ελαστικού δημιουργείται τεράστιος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην καθημερινότητα, άλλο που τους θεωρούμε αυτονόητους. Το θέμα είναι να μην τους θεωρούμε και άφθαρτους, καθώς μόνο τέτοιοι δεν είναι. Και πώς να ήταν, από τη στιγμή που βρίσκονται εκτεθειμένοι στα πάντα: ήλιο, βροχή, χιόνι, λάσπες, σκόνη, ζέστη, κρύο. Δεν υπάρχει συνθήκη που να μην «βρίσκει» τους υαλοκαθαριστήρες, απολύτως λογικά βέβαια αφού τοποθετούνται στο εξωτερικό του οχήματος. Συνεπώς, άφθαρτοι δεν είναι. Ανθεκτικοί όμως, κατά πόσο;

Εδώ απάντηση «τους αλλάζουμε τότε» δεν υπάρχει. Κυριολεκτικά, βλέποντας και κάνοντας. Αν, ας πούμε, ψεκάσουμε για να καθαρίσουμε κουτσουλιά κι αντί να φύγει, διαχυθεί σε ολόκληρο το παρμπρίζ και παραμείνει έτσι μετά από δυο-τρία περάσματα, τότε πάμε επιτόπου να πάρουμε καινούργιους υαλοκαθαριστήρες. Αν δυσκολεύονται με μια κουτσουλιά ή γενικότερα βρωμιά στο παρμπρίζ, δεν θα βλέπουμε μπροστά μας σε περίπτωση που πιάσει βροχή. Αν τώρα δεν έχει τύχει να τους χρησιμοποιήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα (καλοκαίρι π.χ.), ψεκάζουμε με τα «πιτσιλιστήρια» και παρατηρούμε: αν το νερό γίνεται μουτζούρα στο παρμπρίζ, τότε θέλουν αλλαγή. Σημαντικό να κάνουμε αυτό το τεστ προς το τέλος των καλοκαιρινών μηνών, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.

Το ίδιο χρονικό σημείο (το τέλος του καλοκαιριού) είναι και η καταλληλότερη περίοδος για αντικατάσταση, εφόσον δεν χρειάζεται νωρίτερα. Αφήνουμε τους παλιούς να μαζέψουν τη «λέζα» του θέρους (σκόνη, ζέστη, ξηρότητα, άμμο, αλάτι) και βάζουμε τους καινούργιους άθικτους, ενόψει βροχοπτώσεων. Από εκεί και πέρα, πάντως, σημάδι αλλαγής δεν συνιστά μόνο το λέρωμα του παρμπρίζ. Αν ακούμε θόρυβο κατά το πέρασμά τους, τρίζουν ή ακόμα χειρότερα, τους βλέπουμε να κολλάνε στιγμιαία, επίσης χρήζουν αντικατάστασης κι ας κάνουν δουλειά στο καθάρισμα.

