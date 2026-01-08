Τετραμερής για τα επόμενα βήματα: Προτεραιότητα το Ουκρανικό με το καλημέρα

Με το καλημέρα της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, δηλαδή η συνεχιζόμενη για τέσσερα χρόνια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναδεικνύεται ως κεντρικό σημείο αναφοράς και δράσης και της κυπριακής προεδρίας. Είναι ενδεικτικό πως, πριν από τη χθεσινή επίσημη έναρξη της προεδρίας, η Λευκωσία έγινε το επίκεντρο μιας ακόμη συνάντησης του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αξιωματούχους της ΕΕ.

Εχέγγυα για το Κίεβο

Οι επαφές χθες του Ουκρανού Προέδρου στη Λευκωσία αναδεικνύουν εκ των πραγμάτων την ανάγκη όπως προχωρήσουν όλα τα ζητήματα σε σχέση με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεργασίες για ειρήνευση στην Ουκρανία και από την άλλη τη διασφάλιση όλων των εχέγγυων προς το Κίεβο σε σχέση με τη στρατιωτική και οικονομική αρωγή από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι δε ενδεικτική η αναφορά του Ουκρανού Προέδρου ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνουν «πολλά βήματα μπροστά» κατά το εξάμηνο που ακολουθεί, υπονοώντας ότι το όλο πλαίσιο θα πρέπει να κινηθεί στην ανάγκη εξασφάλισης των βασικών παραμέτρων οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της χώρας.

Το κέντρο βάρους

Η παρουσία Ζελένσκι χθες στη Λευκωσία έδωσε, από τη μια, τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να εκφράσει τη στήριξη και αλληλεγγύη της στη χώρα και τον ουκρανικό λαό μέσα από τις συναντήσεις που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο. Από την άλλη, η τετραμερής συνάντηση με συμμετέχοντες τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Ουκρανό Πρόεδρο υποδηλώνει το κέντρο βάρους στο πολιτικό επίπεδο και τον προσανατολισμό και της παρούσας προεδρίας της ΕΕ.

Η διμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και το Ουκρανού Προέδρου ήταν μια συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης στο Κίεβο του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στις επαφές των δύο Προέδρων στην πρώτη επίσκεψη Ζελένσκι στην Κύπρο καταγράφηκαν και οι προσδοκίες της κυπριακής προεδρίας σε σχέση με το Ουκρανικό.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ αυτή την πολύ σημαντική μέρα για την Κύπρο», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας τον Ουκρανό ομόλογό του. «Φαίνεται ότι έχουμε πολλές θετικές εξελίξεις και προσβλέπω στην ενημέρωσή σας για τις τελευταίες εξελίξεις και τι μπορούμε να κάνουμε ως προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να στηρίξουμε τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της διεθνούς κοινότητας για συμφωνία ειρήνευσης».

«Αταλάντευτη στήριξή μας»

Η στάση της Λευκωσίας αποτυπώθηκε και σε ανάρτηση του Προέδρου στο Χ που χαρακτήρισε πολύ ουσιαστική τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. «Η Κύπρος επαναβεβαιώνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή της στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», ανέφερε ο Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «η Κύπρος, ως χώρα που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, κατανοεί πλήρως τι διακυβεύεται».

Επανέλαβε, δε, ότι «η Ουκρανία αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυπριακής προεδρίας και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχιστεί η πολυσχιδής στήριξη της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι «η Κύπρος στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, βασισμένη πλήρως στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας».

Με τον Γεώργιο

Εκτός από την κυπριακή Πολιτεία, και η Εκκλησία της Κύπρου εξέφρασε τη στήριξή της στον ουκρανικό λαό, όπως αυτό αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε ο Ουκρανός Πρόεδρος και με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, το μεσημέρι στην Αρχιεπισκοπή. Καλωσορίζοντας τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εξέφρασε την ελπίδα όπως ο Θεός βοηθήσει την Ουκρανία και τον λαό της, γιατί, όπως είπε, «είναι πίστη των ορθοδόξων ότι ο Θεός δικαιοσύνη αγάπησε. Μπορεί να μας δοκιμάζει αλλά πιστεύουμε ότι θα έρθει κάποτε βοηθός μας», ανέφερε, ενώ σημείωσε πως ο ίδιος έχει επικοινωνία με τον μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο.

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε πολύ τον Αρχιεπίσκοπο για τη συνάντηση και για την πρόσκληση να επισκεφθεί την Αρχιεπισκοπή. «Και ευχαριστώ που τόσο θερμά θυμάστε και την Ουκρανία και τους Ουκρανούς. Θυμάστε και τις δικές σας επισκέψεις στην Ουκρανία», είπε. Ο κ. Ζελένσκι σημείωσε πως η στήριξη του Αρχιεπισκόπου είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά τώρα εν καιρώ πολέμου, και του απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί το Κίεβο και να συναντηθούν ξανά εκεί.