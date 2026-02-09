Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σαρωτική νίκη Σεγκούρο στις προεδρικές εκλογές της Πορτογαλίας

Ο Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο επικράτησε με 66% έναντι 34% του Αντρέ Βεντούρα και διαδέχεται τον Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα – Συγχαρητήρια από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε με μεγάλη διαφορά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων.

Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα και πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.

Εξάλλου, σχολιάζοντας τη νίκη του Σεγκούρο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η φωνή υποστήριξης της Πορτογαλίας στις «κοινές ευρωπαϊκές αξίες» παραμένει «δυνατή».

«Οι Πορτογάλοι πολίτες μίλησαν και, μπροστά στις καταστροφές που προκάλεσαν οι θύελλες, επέδειξαν αξιοσημείωτη δημοκρατική ανθεκτικότητα», σχολίασε η Γερμανίδα μέσω X, στην αγγλική και στα πορτογαλική γλώσσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

