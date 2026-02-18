Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 297,30 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,59%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,42 μονάδες με άνοδο 1,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 625.519,99 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο 1,56%, η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 0,68%, και ο δείκτης των Ξενοδοχείων 0,71%. Αντίθετα, ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών παρουσίασε πτώση 0,65%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατέγραψε η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου με όγκο συναλλαγών 455.621,48 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,68 ευρώ – άνοδος 3,42%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 97.259,49 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,505 ευρώ – πτώση 0,66%), της Net Info με 21.000 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,13 ευρώ - χωρίς μεταβολή), της Petrolina με 16.816,10 (τιμή κλεισίματος 1,21 ευρώ - άνοδος 1,68%) και της Atlantic Insurance με 8.880 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,40 ευρώ - πτώση 0,83%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 165.

Πηγή: ΚΥΠΕ