Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ΓΔ τιμών έκλεισε στις 297,30 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,59%

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 297,30 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,59%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 177,42 μονάδες με άνοδο 1,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 625.519,99 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε άνοδο 1,56%, η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 0,68%, και ο δείκτης των Ξενοδοχείων 0,71%. Αντίθετα, ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών παρουσίασε πτώση 0,65%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατέγραψε η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου με όγκο συναλλαγών 455.621,48 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,68 ευρώ – άνοδος 3,42%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 97.259,49 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,505 ευρώ – πτώση 0,66%), της Net Info με 21.000 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,13 ευρώ - χωρίς μεταβολή), της Petrolina με 16.816,10 (τιμή κλεισίματος 1,21 ευρώ - άνοδος 1,68%) και της Atlantic Insurance με 8.880 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,40 ευρώ - πτώση 0,83%).  

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 165.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα