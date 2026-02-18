Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου η υγεία του 24χρονου που τραυματίστηκε σε εργατικό

Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 24χρονου που τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία σε σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου κατάσταση νοσηλεύεται ο 24χρονος εργαζόμενος που τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα στην Πάφο.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 24 ετών, από την Αίγυπτο, ο οποίος διαμένει στη Λεμεσό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ως σοβαρή, ωστόσο εκτός άμεσου κινδύνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 24χρονος φέρει τραύματα στον αυχένα και στη λεκάνη, τραύμα στο κεφάλι, καθώς και θλάσεις στους πνεύμονες. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.