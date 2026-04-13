Κυπριακή Προεδρία: Στόχος το «ξεμπλοκάρισμα» του δανείου €90 δισ. προς την Ουκρανία

Κύπρια αξιωματούχος: «Προτιθέμεθα να θέσουμε τα θέματα στο COREPER μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες» – Δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των Μόνιμων Αντιπροσώπων αυτή την εβδομάδα.

Κύπρια αξιωματούχος που ενημέρωσε τον Τύπο το πρωί της Δευτέρας, μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ, ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σκοπεύει να ξεμπλοκάρει το πακέτο δανείου ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία και το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σχετικά άρθρα:

Όπως ανέφερε, «στόχος μας ως Προεδρία παραμένει η ολοκλήρωση τόσο του πακέτου δανείου ύψους €90 δισ. για την Ουκρανία όσο και του 20ού πακέτου κυρώσεων το συντομότερο δυνατό».

«Προτιθέμεθα να το θέσουμε στην ατζέντα του COREPER μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση και των δύο φακέλων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η αξιωματούχος σημείωσε ότι οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι της ΕΕ αναμένεται να πραγματοποιήσουν δύο συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα, με την ατζέντα να κοινοποιείται εν καιρώ. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

