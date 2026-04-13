Ανακριτική ομάδα διερευνά την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια - Λαμβάνονται καταθέσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για την ανάδειξη ποινικών αδικημάτων – Υπό εξέταση όλες οι πληροφορίες για το συμβάν της 11ης Απριλίου

Στη Νομική Υπηρεσία θα διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης σχετικά με την κατάρρευση κτιρίου στον Ποταμό Γερμασόγειας, προκειμένου να ληφθούν οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό της και τη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, για το περιστατικό που σημειώθηκε την 11η Απριλίου 2026 στην οδό Αισχύλου αρ. 7, έχει συσταθεί από την πρώτη στιγμή ειδική ανακριτική ομάδα. Στόχος των ερευνών είναι η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η κατάρρευση, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, στο πλαίσιο των εξετάσεων:

  • Λαμβάνονται καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

  • Αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Αστυνομία διαβεβαιώνει ότι η υπόθεση εξετάζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ενώ διευκρινίζεται ότι περαιτέρω ενημέρωση θα παρασχεθεί μόνο όταν αυτό καταστεί δυνατό, ώστε να μην επηρεαστεί η πορεία των εν εξελίξει ανακρίσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου της ανακριτικής ομάδας, το υλικό θα σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα για μελέτη.

